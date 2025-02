Με ανάρτησή του στο «Χ» ο Ίλον Μασκ επιτίθεται στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέροντας ότι «περιφρονείται» από τους Ουκρανούς και «τρέφεται από τα πτώματα» του λαού του, δήλωσε ο Έλον Μασκ.

Ο Μασκ, ακολουθώντας τη γραμμή του Τραμπ, προκάλεσε τον Ζελένσκι να «κάνει εκλογές και να το διαψεύσει». Τον αποκαλεί μια «αηδιαστική, μαζική μηχανή που τρέφεται από τα νεκρά σώματα των Ουκρανών στρατιωτών».

Επιπλέον πρόσθεσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δίκιο να τον αγνοήσει και να φέρει την ειρήνη ανεξάρτητα [από τον Ζελένσκι]».

Η Ουκρανία βρίσκεται υπό στρατιωτικό νόμο από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι προεδρικές εκλογές είχαν προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2024, αλλά ο ουκρανικός νόμος απαγορεύει τις βουλευτικές ή προεδρικές εκλογές κατά τη διάρκεια κατάστασης στρατιωτικού νόμου.

