Ο Ίλον Μασκ συνεχίζει και σήμερα, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, τον «πόλεμο» με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από το πρόστιμο – ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ – που επιβλήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «X» για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – κυριαρχία του λαού – αλλά μάλλον ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ – κυριαρχία του μη εκλεγμένου γραφειοκράτη!» γράφει στη νεότερη ανάρτησή του σχετικά, ενώ αναδημοσίευσε και το post ενός άλλου χρήστη, που έγραφε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ευρωπαϊκή ελευθερία και κυριαρχία».

The European Union is not DEMOcracy – rule of the people – but rather BUREAUcracy – rule of the unelected bureaucrat! — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2025

European Union is beginning to pose an existential threat to European freedom and sovereignty. https://t.co/CNCVOz8JhP — David Vance (@DVATW) December 7, 2025

«Τόσοι πολλοί πολιτικοί στην Ευρώπη είναι προδότες του ίδιου του λαού τους» δηλώνει σε μια άλλη, ξεχωριστή ανάρτηση ο δισεκατομμυριούχος.

Indeed 🤣 So many politicians in Europe who are traitors to their own people. https://t.co/OjP4C0Unwo — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2025

Όμως, η κόντρα του Μασκ με την ΕΕ δεν σταματάει εκεί. Όπως έγινε γνωστό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχασε την πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου του λογαριασμού της στο «X» για την αγορά και παρακολούθηση διαφημίσεων στην πλατφόρμα.

«Ο διαφημιστικός σας λογαριασμός τερματίστηκε», έγραψε στην πλατφόρμα ο επικεφαλής προϊόντων του X, Νικίτα Μπίερ, νωρίς την Κυριακή.

Ο Μπίερ ισχυρίστηκε ότι η Κομισιόν προσπάθησε να προωθήσει τη δική της ανάρτηση σχετικά με το πρόστιμο στο «X» με παράνομο τρόπο, προσπαθώντας «να εκμεταλλευτεί κενό ασφαλείας μας – να δημοσιεύσει έναν σύνδεσμο που εξαπατά τους χρήστες, κάνοντάς τους να νομίζουν ότι είναι βίντεο και να αυξήσει τεχνητά την εμβέλειά του».

«Η ειρωνεία της ανακοίνωσής σας», πρόσθεσε ο Μπίερ, «το X πιστεύει ότι όλοι πρέπει να έχουν ισότιμη φωνή στην πλατφόρμα μας. Ωστόσο, φαίνεται ότι πιστεύετε πως οι κανόνες δεν πρέπει να ισχύουν για τον δικό σας λογαριασμό».