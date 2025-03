Ο δισεκατομμυριούχος Ιλον Μασκ τάχθηκε υπέρ της εξόδου των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ γράφοντας στο Χ ότι δεν έχει νόημα η Αμερική να πληρώνει για την άμυνα της Ευρώπης.

Ο σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έριξε τη «βόμβα» αυτή, αντιδρώντας σε ανάρτηση που είχε γίνει σήμερα το πρωί στο Χ, στην οποία αναφερόταν ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «βγουν από το ΝΑΤΟ τώρα!».

«Πραγματικά πρέπει. Δεν έχει λογική η Αμερική να πληρώνει για την άμυνα της Ευρώπης», απάντησε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Tesla.

Στις 3 Μαρτίου, ο Μασκ είχε γράψει στο X ότι συμφωνούσε με την πρόταση συντηρητικού σχολιαστή ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να εγκαταλείψουν τόσο το ΝΑΤΟ όσο και τον ΟΗΕ.

