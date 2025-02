Απαντώντας στα σχόλια του απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ για ειδικές αποστολές Ρίτσαρντ Γκρένελ, ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ ζήτησε στις 9 Φεβρουαρίου το κλείσιμο των μέσων ενημέρωσης που χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ, Radio Free Europe και Voice of America.

«Ναι, κλείστε τους. Η Ευρώπη είναι τώρα ελεύθερη (χωρίς να υπολογίζουμε την αποπνικτική γραφειοκρατία). Κανείς δεν τους ακούει πια. Είναι ριζοσπάστες αριστεροί τρελοί που μιλάνε στον εαυτό τους, ενώ τρώνε 1 δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο από τα χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων».

«Το Ράδιο Ελεύθερη Ευρώπη και η Φωνή της Αμερικής είναι ιδρύματα μέσων ενημέρωσης που πληρώνονται από Αμερικανούς φορολογούμενους. Είναι κρατικά μέσα ενημέρωσης. Αυτές οι θέσεις είναι γεμάτες με ακροαριστερούς ακτιβιστές», είπε ο Γκρένελ στις 9 Φεβρουαρίου.

«Έχω συνεργαστεί με αυτούς τους δημοσιογράφους για δεκαετίες. Είναι κατάλοιπο του παρελθόντος. Δεν χρειαζόμαστε μέσα ενημέρωσης που πληρώνονται από την κυβέρνηση». Τόσο ο Έλον Μασκ όσο και ο Ρίτσαρντ Γκρένελ έχουν εκφράσει την έντονη αντίθεσή τους στην κρατική χρηματοδότηση οργανισμών μέσων ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξή τους.

Ο Μασκ, ως επικεφαλής του Department of Government Efficiency (DOGE), έχει επικρίνει τις ομοσπονδιακές πληρωμές σε οργανισμούς μέσων ενημέρωσης όπως το Politico, το Associated Press και οι New York Times, θεωρώντας ότι αποτελούν αναποτελεσματικές χρήσεις των κεφαλαίων των φορολογουμένων και εργάζονται για την εξάλειψή τους. Ομοίως, ο Γκρένελ, ως ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, καταδίκασε δημόσια τις κρατικές δαπάνες για συνδρομές στα μέσα ενημέρωσης, επαναλαμβάνοντας τη θέση του Μασκ ότι τέτοια χρηματοδότηση πρέπει να σταματήσει αμέσως. Αυτές οι κλήσεις έρχονται εν μέσω ευρύτερου ελέγχου και διαμάχης γύρω από τα μέσα ενημέρωσης που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση, με την κυβέρνηση Τραμπ να λαμβάνει μέτρα για να σταματήσει τις συνδρομές σε καταπιστεύματα μέσων όπως το Politico.

