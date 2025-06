Συντριπτική είναι η απάντηση των χρηστών του X στο ερώτημα που έθεσε ο Ίλον Μασκ την Πέμπτη 6/6, το βράδυ, με τον ίδιο να διαμηνύει: «Είναι καιρός να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό κόμμα στην Αμερική που να αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα το 80% των πολιτών του μεσαίου χώρου».

The America Party https://t.co/hO5S8Kjb5O — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2025

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το 80,4% των χρηστών απαντά θετικά, ενώ το 19,6% αρνητικά, δηλαδή οχτώ στους δέκα χρήστες του Χ (όχι απαραίτητα όλοι Αμερικανοί) απαντούν όπως προφανώς ήθελε ο μεγιστάνας της νέας τεχνολογίας.

Η συμμετοχή στη δημοσκόπηση ήταν εντυπωσιακή με 5.630.775 ψήφους από το βράδυ της Πέμπτης.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της TESLA και του Χ, έχει πλέον περάσει σε ευθείες επιθέσεις κατά του Τραμπ και υψηλόβαθμων στελεχών των ρεπουμπλικανών, καλώντας παράλληλα τη βάση του κόμματος να τους εγκαταλείψει.

«Στον Τραμπ απομένουν 3,5 χρόνια ως πρόεδρος, αλλά εγώ θα είμαι εδώ για 40+ χρόνια», έγραψε ο Μασκ στο X.

Oh and some food for thought as they ponder this question: Trump has 3.5 years left as President, but I will be around for 40+ years … — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Ο ίδιος ξεκίνησε τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο, ευθείες επιθέσεις στον Ντόναλντ Τραμπ για το τεράστιο νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικάνων για τη φορολογία και τις δαπάνες, το οποίο, σύμφωνα με τον Μασκ, δεν μειώνει επαρκώς τις κυβερνητικές δαπάνες.

Είχε ήδη απειλήσει να αμφισβητήσει τους Ρεπουμπλικανούς που υποστηρίζουν το νομοσχέδιο: την Πέμπτη, κατακεραύνωσε τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον και τον ηγέτη της πλειοψηφίας της Γερουσίας Τζον Θουν, έδωσε στον εαυτό του τα εύσημα για τη νίκη των Ρεπουμπλικάνων τον Νοέμβριο του 2024 και έριξε την ιδέα της ίδρυσης ενός τρίτου κόμματος.

Παράλληλα έριξε μία βόμβα μεγατόνων, υποστηρίζοντας ότι ο Τράμπ βρίσκεται στις λίστες Επστάιν και ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν τις έδωσε στο σύνολό τους στη δημοσιότητα.

Τραμπ: «Δεν είμαι διατεθειμένος να μιλήσω στον Μασκ»

Τέλος στα σενάρια που ήθελαν τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ίλον Μασκ να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα (6/6) το απόγευμα, έβαλε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με όσα είπε στο ABC, δεν έχει σκοπό να μιλήσει στον μέχρι πρότινος επιστήθιο φίλο και συνεργάτη του.

Δεν περιορίστηκε, μάλιστα, μόνο σε αυτό αλλά τόνισε: «Ο Ίλον έχει χάσει το μυαλό του», κόβοντας έτσι κάθε επαφή μαζί του (προς το παρόν).

Pres. Trump told @ABC News he’s “not particularly” interested in talking to Elon Musk, and called him a “man who has lost his mind” in a phone interview Friday morning.@JonKarl has more. https://t.co/2YxmMnjMMz pic.twitter.com/so4aAiwxIn — ABC News (@ABC) June 6, 2025

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, o Τραμπ εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να ξεφορτωθεί το Tesla του.

Μετά τη θεαματική ρήξη στις σχέσεις μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ίλον Μασκ, ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να απαλλαγεί από το ηλεκτρικό αυτοκίνητό του, το οποίο αγόρασε τον Μάρτιο, για να στηρίξει τον επιχειρηματία, σύμφωνα με έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

«Το σκέφτεται, ναι», απάντησε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αξιωματούχος, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους να πουλήσει ή να δώσει το Tesla του.

Σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του AFP, το κόκκινο όχημα παρέμενε σήμερα σταθμευμένο στο πάρκινγκ του Λευκού Οίκου, την επομένη του καυγά μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του πρώην συμβούλου του Ίλον Μασκ.

Η κεφαλαιοποίηση της Tesla κατέρρευσε κατά δισεκατομμύρια δολάρια στη Γουόλ Στριτ, με τη μετοχή της να κλείνει χθες στο -14,26%.

O Λευκός Οίκος είχε μετατραπεί σε αντιπροσωπεία της Tesla πριν από τρεις μήνες, όταν ο Ρεπουμπλικάνος, ποζάροντας μπροστά από 5 αυτοκίνητα της μάρκας αυτής, εγκωμίαζε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σε μια εποχή που οι μετοχές της αυτοκινητοβιομηχανίας κατακρημνίζονταν στο χρηματιστήριο και οι πωλήσεις πλήττονταν από την αντιδημοτικότητα του ιδιοκτήτη της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επικεντρώσει το ενδιαφέρον του σε ένα κόκκινο Tesla, μοντέλου S, διαβεβαιώνοντας πως θα το πληρώσει με επιταγή. Επισημαίνοντας πως δεν «του επιτρεπόταν να οδηγήσει διότι (δεν έχει) άδεια οδήγησης εδώ και καιρό», είχε εντούτοις διευκρινίσει ότι το όχημα θα το διέθετε στους εργαζόμενούς του στον Λευκό Οίκο.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, και η Μάργκο Μάρτιν, σύμβουλος επικοινωνίας του Ντόναλντ Τραμπ, είχαν ποζάρει μέσα στο κόκκινο αυτοκίνητο και είχαν δημοσιεύσει και στιγμιότυπα στο Χ, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης του Μασκ, μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Τραμπ για Μασκ: «Ο καημένος έχει πρόβλημα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι «δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα» για… ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Εννοείς τον άνθρωπο που έχει χάσει τα λογικά του;» ρώτησε τον ρεπόρτερ του ABC. «Δεν σκέφτομαι καν τον Ίλον. Έχει πρόβλημα. Ο καημένος έχει πρόβλημα», είπε στο CNN.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε «να μην θύμωσε, ούτε καν να ανησυχούσε» για την κλιμακούμενη διαμάχη του με τον Ίλον Μασκ.

Το Politico είχε αναφέρει ότι οι δυο άνδρες θα είχαν τηλεφωνική επικοινωνία εντός της ημέρας μετά την πρωτοφανή δημόσια σύγκρουση της Πέμπτης, κάτι που διαψεύστηκε.

Σύμφωνα με το Politico, την επικοινωνία των δύο πλευρών προγραμμάτισαν βοηθοί του Λευκού Οίκου, αφού προσπάθησαν να πείσουν τον Αμερικανό πρόεδρο να μετριάσει τις δημόσιες επικρίσεις προς τον Μασκ προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση της κόντρας. Τη νύχτα της Πέμπτης, λέγεται επικράτησε συναγερμός στον Λευκό Οίκο για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμμέσως απάντησε στην κριτική του μεγιστάνα ότι το χρέος της αμερικανικής οικονομίας εκτινάσσεται:

«Οι τιμές έχουν μειωθεί, το εισόδημα έχει αυξηθεί, τα σύνορά μας είναι κλειστά, η βενζίνη είναι ΦΘΗΝΗ, ο πληθωρισμός είναι ΝΕΚΡΟΣ — Η χώρα μας ΑΝΘΙΖΕΙ! Οι εταιρείες εισρέουν στην Αμερική όπως ποτέ άλλοτε!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΥΤΗ! ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ΚΡΥΑ ΣΑΝ ΠΑΓΟΣ! ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ, ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΘΕΙ. ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΘΕΙ!» πρόσθεσε λίγο αργότερα.

Εμφύλιος πόλεμος στην αμερικανική ελίτ

«Τεκτονική» σύγκρουση, που απελευθερώνει τεράστιες δυναμικές και αποκαλύπτει δυσώδη παρασκήνια βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, μετά την αποχώρηση του Έλον Μασκ από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με αιτία -σύμφωνα με τους γνωρίζοντες- τον περιβόητο χρυσό θόλο των ΗΠΑ αξίας 175 δισ. δολαρίων που δεν δόθηκε στην εταιρία του μεγιστάνα της Τεχνολογίας.

Το άλλοτε αχώριστο δίδυμο της αμερικανικής ελίτ, ανταλλάσσει τοξικότητα και κατηγορίες, με τον Mr Tesla, να ρίχνει τη «βόμβα» του» μέσα από την πλατφόρμα Χ, αναφέροντας πως «Ο Τραμπ είναι στη λίστα Επστάιν. Γι’ αυτό δεν δημοσιοποιήθηκαν (τα ονόματα)»

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public. Have a nice day, DJT! — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λεβίτ, έδωσε μια «χλιαρή απάντηση» στις κατηγορίες του Μασκ. «Πρόκειται για ένα ατυχές επεισόδιο από τον Ίλον, ο οποίος είναι δυσαρεστημένος με το ‘μεγάλο όμορφο νομοσχέδιο’ επειδή δεν περιλαμβάνει τις πολιτικές που ήθελε», δήλωσε η ίδια.

Παράλληλα, σύμφωνα με το BBC, μια πηγή που γνωρίζει το θέμα απέρριψε τους ισχυρισμούς του Μασκ για τον Τραμπ και τον Επστάιν ως κάτι το μη καινούργιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα τους φακέλους του Επστάιν με το όνομα του Τραμπ.

Όμως, ο Μασκ δεν σταμάτησε εκεί αλλά έθεσε και θέμα αλλαγής προέδρου, προκρίνοντας τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς για την θέση του Τραμπ.

Ο πρώην ένθερμος υποστηρικτής του Αμερικανού προέδρου δεν δίστασε να ανοίξει πριν λίγες ώρες και δημοψήφισμα στην πλατφόρμα του για δημιουργία νέου κόμματος.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Η απάντηση του Τραμπ ήρθε από τον Λευκό Οίκο όταν εκμεταλλεύτηκε την παρουσία καμερών που είχαν έρθει να καλύψουν τη συνάντηση με τον Γερμανό καγκελάριο, και απάντησε ανοιχτά στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ με ελληνικούς υπότιτλους:

Δ