Ο Ίλον Μασκ, στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα πρέπει να δώσουν αναφορά σε σχέση με την πρόσφατη δραστηριότητά τους στην εργασία τους διαφορετικά θα χάσουν τη δουλειά τους.

«Σύμφωνα με τις οδηγίες του προέδρου Τραμπ, όλοι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα λάβουν σύντομα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να αναφέρουν τι έκαναν την περασμένη εβδομάδα», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του X. «Η απουσία απάντησης θα θεωρηθεί παραίτηση», πρόσθεσε ακόμη.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, διορίστηκε από τον Τραμπ επικεφαλής μιας επιτροπής κυβερνητικής αποτελεσματικότητας (Doge), αρμόδια για τη μείωση των δημόσιων δαπανών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το αφεντικό της Tesla και της SpaceX εφαρμόζει έκτοτε μέτρα για την απόλυση μεγάλου αριθμού του ομοσπονδιακού προσωπικού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ωστόσο νωρίτερα ότι θα ήθελε ο σύμβουλός του να φανεί “πιο επιθετικός” στην επίθεση του.

«Ο Ίλον κάνει σπουδαία δουλειά, αλλά θα ήθελα να τον δω να γίνεται πιο επιθετικός» έγραψε στην κοινωνική πλατφόρμα του Truth Social.

ELON IS DOING A GREAT JOB, BUT I WOULD LIKE TO SEE HIM GET MORE AGGRESSIVE. REMEMBER, WE HAVE A COUNTRY TO SAVE, BUT ULTIMATELY, TO MAKE GREATER THAN EVER BEFORE. MAGA!

Donald Trump Truth Social Post 08:04 AM EST 02/21/25

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 22, 2025