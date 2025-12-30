Έναν ιδιαίτερο τρόπο βρήκε ο πασίγνωστος και εκκεντρικός ενίοτε επιχειρηματίας, για να εκφράσει την αδυναμία του στο ωραίο φύλο και συγκεκριμένα, στις πανέμορφες και σέξι εκπροσώπους του.

Ο πάμπλουτος Ίλον Μασκ υποστήριξε πως οι «σέξι γυναίκες» δε θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία των απελάσεων. Το σχόλιο αυτό έγινε με αφορμή την 19χρονη Όντρεϊ Μόρις, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με τον κίνδυνο απέλασης από τη Δανία λόγω προβλημάτων με τη βίζα της. Ο Μασκ στην προσπάθειά του να την υποστηρίξει είπε ότι οι «σέξι γυναίκες» θα έπρεπε να εξαιρούνται από τέτοιες διαδικασίες.

💩Teen in Denmark says Musk’s comments about her ‘hotness’ are ‘crazy’. In a now-deleted X post from Sunday, Musk commented on the story of Audrey Morris, a now-19-year-old U.S. native who was at risk of deportation from the country where she’s mostly lived since she was 9 years… pic.twitter.com/dPbh4ie3By — Sumner (@renmusb1) December 29, 2025

Το σχόλιο του Μασκ, το οποίο συνοδεύτηκε και από ένα emoji που γελάει και κλαίει, προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια σε πολλούς χρήστες του διαδικτύου, κάποιοι από τους οποίους δε δίστασαν να του «επιτεθούν» λεκτικά και μάλιστα με εξαιρετικά δηκτικά τρόπο, λέγοντάς του:

«Ηρέμησε, γέρο», «είσαι ένας ανατριχιαστικός χαμένος», και «Ήσουν 36 όταν γεννήθηκε».

Η Όντρεϊ Μόρις, η οποία γεννήθηκε στο Λος Άντζελες και ζει στη Δανία από την ηλικία των εννέα ετών, περιέγραψε την κατάσταση ως «τρελή» στο Daily Beast. Ενώ ανέφερε ότι το σχόλιο του Μασκ δεν την εξέπληξε, καθώς η εμφάνισή της βρέθηκε εξ’αρχής στο επίκεντρο της συζήτησης, εξέφρασε την απογοήτευσή της, για το γεγονός ότι δεν έγινε καμία αναφορά στα Ακαδημαϊκά της επιτεύγματα ή στο γεγονός ότι μεγάλωσε στην επαρχία.

The billionaire turned a 19-year-old’s deportation predicament into a debate about “hotness.”https://t.co/SNVAEPzTWr — The Daily Beast (@thedailybeast) December 29, 2025



Η Μόρις εξήγησε ότι αντιμετώπισε το πρόβλημα με τη βίζα της όταν μετακόμισε σε άλλη πόλη για να σπουδάσει και έμαθε ότι δεν πληρούσε τους όρους της άδειας διαμονής της. Παρά την απόρριψη της αίτησης της για χορήγηση υπηκοότητας, της δόθηκε προσωρινή άδεια διαμονής δέκα ετών, αν και η σκέψη για ενδεχόμενη απέλαση συνεχίζει να την απασχολεί.