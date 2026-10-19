Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Μασσαλία, με τις Αρχές να απαγορεύουν για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου τις διαδηλώσεις και τις δημόσιες συγκεντρώσεις από τις 12:00 έως τις 20:00, στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων που συγκλόνισαν τη Γαλλία το Σαββατοκύριακο.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής αναταραχής, καθώς οι κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν με αιτήματα για το κόστος ζωής, την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών και την εκπαίδευση έχουν εξελιχθεί σε ένα ευρύτερο κύμα διαμαρτυρίας σε πολλές γαλλικές πόλεις.

Η Μασσαλία στο επίκεντρο των επεισοδίων

Η πόλη βρέθηκε το Σάββατο ανάμεσα στα σημεία όπου καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες εντάσεις.

Ομάδα διαδηλωτών κατάφερε να εισέλθει στο δημαρχείο της Μασσαλίας, αφού παραβίασε την είσοδο του κτηρίου. Στο εσωτερικό προκλήθηκαν ζημιές, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν για να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους.

Ο δήμαρχος της πόλης, Μπενουά Παγιάν, είχε ζητήσει εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η αστυνόμευση, υποστηρίζοντας ότι οι δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί αρχικά δεν επαρκούσαν για να ελέγξουν την κατάσταση. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ ανέφερε ότι είχαν κινητοποιηθεί επιπλέον μονάδες καθώς η ένταση κλιμακωνόταν.

Οι Αρχές φοβούνται νέα επεισόδια

Η απαγόρευση των συγκεντρώσεων για οκτώ ώρες τη Δευτέρα εντάσσεται στα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο ώστε να αποτραπεί νέα έκρηξη βίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε ανακοινώσει ότι οι τοπικές Αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν ή να απαγορεύουν συγκεντρώσεις όταν κρίνεται ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια τάξη, δημόσια κτήρια ή επιχειρήσεις.

Η απόφαση στη Μασσαλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η πόλη ήταν μία από εκείνες όπου οι αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με διάσπαρτες και ιδιαίτερα κινητικές ομάδες, γεγονός που δυσκόλεψε σημαντικά τον έλεγχο των επεισοδίων.

Από τις μαθητικές κινητοποιήσεις σε ευρύτερη κοινωνική οργή

Το κύμα διαμαρτυρίας στη Γαλλία είχε αρχικά ισχυρή μαθητική και φοιτητική παρουσία, με αιτήματα που αφορούσαν τις συνθήκες στα σχολεία και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στην πορεία, όμως, οι κινητοποιήσεις διευρύνθηκαν, με εργαζομένους, συνδικάτα και άλλες κοινωνικές ομάδες να συμμετέχουν σε διαδηλώσεις για την ακρίβεια και την πίεση στα νοικοκυριά. Στις κινητοποιήσεις της 17ης Οκτωβρίου, η κυβέρνηση έκανε λόγο για περίπου 550.000 διαδηλωτές, ενώ οι οργανωτές ανέβασαν τον αριθμό στις 800.000.

Οι περισσότερες συγκεντρώσεις ήταν ειρηνικές, ωστόσο σε αρκετές μεγάλες πόλεις σημειώθηκαν λεηλασίες, εμπρησμοί, επιθέσεις σε δημόσια κτήρια και σφοδρές συγκρούσεις με την αστυνομία.

Χιλιάδες συλλήψεις μετά τις ταραχές

Ο απολογισμός των τελευταίων ημερών είναι βαρύς. Σύμφωνα με το Reuters, οι συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα ξεπέρασαν τις 2.400, ενώ σχεδόν 1.000 αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Η κυβέρνηση έχει δεχθεί έντονη κριτική για την προετοιμασία και την επιχειρησιακή διαχείριση των κινητοποιήσεων, ενώ ο ίδιος ο Μακρόν έχει ζητήσει να εξεταστεί εάν υπήρξαν αστοχίες στην πληροφόρηση και στην ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας.

Στη Μασσαλία, η προσωρινή απαγόρευση των διαδηλώσεων αποτελεί πλέον ένα από τα πρώτα άμεσα μέτρα για την αποτροπή νέων επεισοδίων, την ώρα που η κοινωνική ένταση στη Γαλλία παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.