Η δασική πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε στη νότια Γαλλία, εξαπλώνεται ταχύτατα και πλέον έχει φτάσει στα περίχωρα της Μασσαλίας, μετέδωσε σήμερα, Τρίτη 8 Ιουλίου, το γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFM, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

Ο Δήμος κάλεσε τους κατοίκους του 16ου διαμερίσματος της πόλης να μείνουν μέσα στα σπίτια τους και ζήτησε να μην κυκλοφορούν στους δρόμους, ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των οχημάτων της Πυροσβεστικής και άλλων Υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

🔴 Situation critique à Marseille où l’incendie des Pennes-Mirabeau s’approche. La fumée envahit la ville et la population doit se confiner ! 🔥💨 (© Jean-Baptiste Rivoallan) pic.twitter.com/XXAd64Y7sT — Météo Express (@MeteoExpress) July 8, 2025

Οι άνεμοι πνέουν με ταχύτητα έως και 70 χιλιόμετρα την ώρα στην περιοχή.

Νωρίτερα, έκλεισε το αεροδρόμιο της πόλης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, 168 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που ξεκίνησε κοντά στην κωμόπολη Λε Πεν-Μιραμπό, στα βόρεια της Μασσαλίας. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και ελικόπτερα.

⚠️🚒: La situation est critique près de #Marseille, où un #incendie de grande ampleur est en cours.🔥 ⚠️🔥•Un violent #incendie s’est déclaré en fin de matinée et progresse rapidement, attisé par un #mistral particulièrement fort. 🚫 Les secteurs des hauteurs de La #Castellane… pic.twitter.com/Gfjv4ldfb8 — vigiprevention_meteo (@VigipreventionM) July 8, 2025

Μια κάτοικος του Λε Πεν-Μιραμπό, η Μονίκ Μπαγιάρ, είπε ότι πολλοί γείτονές της έχουν ήδη φύγει, αν και δεν έχει εκδοθεί εντολή εκκένωσης. «Εμείς θα μείνουμε, εκτός και αν οι πυροσβέστες μας πουν να φύγουμε», πρόσθεσε.

Μια άλλη κάτοικος, η Ζακλίν Ρεβιλά, είπε ότι ο καπνός είναι πολύ πυκνός: «Μας διέταξαν να μείνουμε μέσα, με μήνυμα που μας έστειλαν στο κινητό τηλέφωνο. Περιμένουμε νεότερες οδηγίες».

ALERTE – Le feu des Pennes-Mirabeau prend de l’ampleur et atteint #Marseille !

Plus de 300 hectares ont brûlé.

Des personnes sont évacuées en urgence et d’autres confinées dans le 16ᵉ arrondissement

L’aéroport est fermé jusqu’à nouvel ordre. Des habitations sont touchées. Des… pic.twitter.com/4gMr2WkNwJ — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 8, 2025

Η τοπική περιφέρεια Προβηγκίας – Άλπεων – Κυανής Ακτής ανέφερε με ανάρτηση στην πλατφόρμα «Χ» ότι «σε αυτό το στάδιο» οι κάτοικοι πρέπει να μείνουν μέσα στα σπίτια τους. «Κλείστε παράθυρα, πόρτες (…) και μην μετακινείστε στους δρόμους», ανέφερε.

Στο κέντρο της Μασσαλίας υπάρχει έντονη οσμή καμένου και ο καπνός καλύπτει κάποια μέρη της πόλης.

🔥 Certains habitants des Pennes-Mirabeau ont tout juste eu le temps de fuir le feu ! Il touche désormais le nord-ouest de Marseille, notamment l’Estaque. (© Rimk Neness) pic.twitter.com/MceoTmdFiN — Météo Express (@MeteoExpress) July 8, 2025

Μια εκπρόσωπος του Δήμου είπε ότι η περιφέρεια της πόλης – το 15ο και το 16ο διαμέρισμα, που συνορεύουν με το Λε Πεν-Μιραμπό – απειλείται από τη φωτιά. Οι Αρχές περιμένουν νεότερες οδηγίες από την Πυροσβεστική για να ξεκινήσουν εκκενώσεις και οι κάτοικοι είναι πολύ ανήσυχοι, τόνισε.

🔥 Le feu atteint les 15e et 16e arrondissements de Marseille et touche des zones habitées ! Photo prise depuis l’hôpital Nord. L’incendie progresse toujours et de nombreuses évacuations sont en cours. (© Audrey Alcaraz) pic.twitter.com/qvZC4w0bVa — Météo Express (@MeteoExpress) July 8, 2025

L’incendie en cours a #marseille vu depuis l’île du Frioul pic.twitter.com/zPcM77XGdl — Renaud Pauce (@RPauce) July 8, 2025

📸 Image du jour : une partie de Marseille, en feu, aujourd’hui. (Frederic Munsch) #Marseille pic.twitter.com/VwF8tCCUsX — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 8, 2025