«Είμαι λίγο μεγάλος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες… Και για να πω την αλήθεια, ακόμα και όταν ήμουν νέος δεν θα με είχαν επιλέξει», δήλωσε ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα. Ακολουθούν γέλια και χειροκροτήματα από όλους τους παρευρισκόμενους.

Η διήμερη επίσκεψη του Σέρτζιο Ματαρέλα στο Μιλάνο ξεκινά με μια αγκαλιά των Ιταλών αθλητών στο Ολυμπιακό Χωριό, οι οποίοι προσφέρουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα λευκό μπουφάν με το όνομά του: «Θα το φυλάξω με αγάπη και θα το φορέσω, είναι πολύτιμο, είναι αυτό που σας συνοδεύει αυτές τις μέρες και αυτό του δίνει μεγάλη αξία για μένα».

Και εδώ είναι η αρχή της σύντομης ομιλίας του προς τους υποψήφιους για μετάλλια της Ιταλίας: «Είμαστε εδώ! Όλοι ευχόμαστε να είναι πολλά… Σας εύχομαι να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, η συμμετοχή είναι το πρώτο σημαντικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων γιατί τιμάτε την τρίχρωμη σημαία, τη σημαία μας, τα χρώματά μας. Καλή τύχη!».