Ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, αναφέρθηκε στη διεθνή πολιτική συγκυρία, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο υποχώρησης των δημοκρατικών αρχών και της διεθνούς τάξης που διαμορφώθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Κατά την τελετή ανακήρυξής του σε επίτιμο διδάκτορα από τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας, ο Ιταλός πρόεδρος τόνισε ότι «δεν πρέπει να αφήσουμε να επαληθευθεί η πρόβλεψη του Τοκβίλ, ο οποίος είχε αναφερθεί σε ένα μέλλον κατά το οποίο ο κόσμος θα αμφιταλαντεύεται μεταξύ δημοκρατικής ελευθερίας και καισαριστικής τυραννίας».

«Δεν πρέπει να αφήσουμε να συμβεί, δεν πρέπει να υπάρξει μια τόσο μεγάλη οπισθοδρόμηση», υπογράμμισε ο Ματαρέλα, επισημαίνοντας τη σημασία της διατήρησης των δημοκρατικών θεσμών και των διεθνών κανόνων.

Ο Ιταλός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται μια νέα τάση αμφισβήτησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι οποίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός συστήματος διεθνών σχέσεων βασισμένου στην ισοτιμία των κρατών.

«Υπάρχει η νέα απαίτηση να αγνοηθούν οι δεσμεύσεις που ελήφθησαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τις οποίες οι διεθνείς σχέσεις ακολούθησαν μια τάξη που βασίσθηκε στην ισοτιμία των διαφόρων κρατών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, διαμορφώνεται παράλληλα η τάση για δράση πέρα από τους κανόνες των κρατών και των υπερεθνικών οργανισμών, γεγονός που –όπως προειδοποίησε– μπορεί να διαβρώσει τόσο την κυριαρχία των κρατών όσο και τον ολοένα και πιο θετικό ρόλο των διεθνών οργανισμών.