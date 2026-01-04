Ο γραμματέας της Λέγκα και αντιπρόεδρος της Ιταλικής Κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Instagram, στις εξελίξεις στην Βενεζουέλα.

“Κανείς δεν θα νοσταλγήσει τον Μαδούρο, ο οποίος καταπίεσε και οδήγησε σε συνθήκες πείνας τον λαό του, επί σειρά ετών. Με δεδομένη τη συγκεκριμένη διαπίστωση, η Λέγκα θεωρεί ότι η κύρια οδός για την επίλυση των διεθνών διαφορών και τον τερματισμό των συρράξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα πρέπει να είναι και πάλι εκείνη της διπλωματίας, με σεβασμό στο δικαίωμα των λαών να αποφασίζουν για το μέλλον τους”, έγραψε ο Σαλβίνι.

“Τα λόγια του πάπα, ο οποίος ζήτησε την εγγύηση της εθνικής κυριαρχίας της Βενεζουέλας και να διασφαλιστεί το Κράτος Δικαίου, είναι διαφωτιστικά”, ολοκλήρωσε ο αντιπρόεδρος της Ιταλικής Κυβέρνησης.