Μια τραγική αλληλουχία γεγονότων, λαθών και ελλείψεων φαίνεται πως οδήγησε στον θάνατο τους πέντε Ιταλούς δύτες στις Μαλδίβες, σε μια περιοχή που δεν διέθετε καμία προειδοποίηση για τους θανάσιμους κινδύνους που έκρυβε ο βυθός.

Όπως αναφέρουν τα Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, στο Dhekunu Kandu δεν υπήρχαν οι συνηθισμένες πινακίδες με τη νεκροκεφαλή που συναντά κανείς σε χαρτογραφημένα σπήλαια, οι οποίες απαγορεύουν την είσοδο χωρίς ειδική πιστοποίηση. Εκεί υπήρχαν μόνο ανεξερεύνητες, βυθισμένες στοές που εισχωρούσαν στο απόλυτο σκοτάδι, σε βάθος που ξεπερνούσε τα εξήντα μέτρα. Σε αυτό το αφιλόξενο περιβάλλον εγκλωβίστηκαν τα μέλη της ιταλικής αποστολής, με την έρευνα να εστιάζει πλέον στον σταδιακό αποπροσανατολισμό τους, ο οποίος επιδεινώθηκε δραματικά από τη χρήση εξοπλισμού που ήταν εντελώς ακατάλληλος για σπηλαιοκατάδυση.

Η λεπτή και επικίνδυνη επιχείρηση ανάσυρσης των θυμάτων ολοκληρώθηκε από μια εξειδικευμένη ομάδα Φινλανδών σπηλαιοδυτών της DAN Europe, οι οποίοι προσφέρθηκαν να βοηθήσουν εθελοντικά, χωρίς καμία αμοιβή.

Οι διασώστες ανέσυραν τις σορούς της 23χρονης Τζόρτζια Σομακάλ και της 31χρονης ερευνήτριας Μουριέλ Οντενίνο, ενώ νωρίτερα είχαν εντοπιστεί η Μόνικα Μοντεφαλκόνε, αναπληρώτρια καθηγήτρια Θαλάσσιας Οικολογίας, και ο πρώην φοιτητής της, Φεντερίκο Γκουαλτιέρι. Ο καπετάνιος του σκάφους, Τζανλούκα Μπενεντέτι, είχε βρεθεί από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Οι Φινλανδοί δύτες, Σάμι Πάακαρινεν, Γιένι Βέστερλουντ και Πάτρικ Γκρένκβιστ, αρνήθηκαν τον τίτλο του ήρωα, δηλώνοντας πως η μόνη τους σκέψη ήταν να επιστρέψουν οι άνθρωποι αυτοί στις οικογένειές τους με αξιοπρέπεια.

Η είδηση της προσφοράς τους έγινε αμέσως γνωστή με πολλούς χρήστες των social media να τους εκθειάζουν. Αξίζει να διαβαστεί η παρακάτω ανάρτηση ενός Ιταλού η οποία λέει πολλά γι’ αυτούς τους ανθρώπους:

«Η πιο δυνατή είδηση αυτής της τραγωδίας δεν είναι μόνο η ανάσυρση των πέντε Ιταλών που έχασαν τη ζωή τους στις Μαλδίβες.

Είναι μια άλλη.

Οι Φινλανδοί σπηλαιοδύτες που αντιμετώπισαν το σκοτάδι της σπηλιάς… ζήτησαν να μην πληρωθούν.

Σταματήστε για μια στιγμή να το σκεφτείτε αυτό.

Μπήκαν σε ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη στον κόσμο. Ρίσκαραν τη ζωή τους ανάμεσα σε ρεύματα, τα βάθη και στο απόλυτο σκοτάδι. Είδαν από κοντά αυτό που κανείς δεν θα ήθελε ποτέ να δει.

Και όταν όλα τελείωσαν, δεν ζήτησαν χρήματα.

Τίποτα.

Σε μια εποχή όπου πολλοί θα έκαναν τα πάντα για να κερδίσουν αναγνωρισιμότητα, εκείνοι επέλεξαν τη σιωπή. Σε έναν κόσμο όπου σχεδόν τα πάντα έχουν μια τιμή, εκείνοι απέδειξαν ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ενεργούν μόνο από ανθρωπιά.

Σάμι Πάακαρινεν (Sami Paakkarinen). Γιένι Βέστερλουντ (Jenni Westerlund). Πάτρικ Γκρένκβιστ (Patrik Grönqvist).

Τρεις άνθρωποι που μας υπενθυμίζουν τι σημαίνει να έχεις συνείδηση, καρδιά, ψυχή.

Επειδή το να φέρουν πίσω στην πατρίδα αυτούς τους πέντε Ιταλούς δεν ήταν μια οποιαδήποτε δουλειά.

Ήταν μια ανθρώπινη αποστολή.

Ήταν το να επιτρέψουν σε κατεστραμμένες οικογένειες να μπορέσουν να πουν το αντίο. Ήταν το να δώσουν γαλήνη σε όσους είχαν μείνει μετέωροι ανάμεσα στην ελπίδα και την απελπισία. Ήταν το να μετατρέψουν ένα απέραντο κενό σε έναν τελευταίο δυνατό αποχαιρετισμό.

Και ορισμένα πράγματα δεν γίνονται για τα χρήματα.

Γίνονται επειδή μέσα σου νιώθεις ότι είναι το σωστό.

Σήμερα ζούμε περιτριγυρισμένοι από ανθρώπους που φωνάζουν, επιδεικνύονται, απαιτούν χειροκροτήματα για το οτιδήποτε.

Μετά έρχονται άνθρωποι σαν κι αυτούς.

Άνθρωποι που ρισκάρουν τα πάντα… και δεν θέλουν τίποτα.

Και τότε, ίσως η μόνη σωστή αντίδραση να είναι αυτή:

να μείνουμε σιωπηλοί.

Και να πούμε ευχαριστώ.

Ευχαριστούμε Σάμι. Ευχαριστούμε Γιένι. Ευχαριστούμε Πάτρικ.

Επειδή υπενθυμίσατε σε όλους μας ότι η πραγματική ανθρωπιά υπάρχει ακόμα».