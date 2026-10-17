Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να κατακλύσουν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου τους δρόμους του Παρισιού και άλλων μεγάλων πόλεων της Γαλλίας. Το κύμα διαμαρτυρίας συσπειρώνει ένα εξαιρετικά ετερόκλητο πλήθος: μαθητές, φοιτητές, πρώην «κίτρινα γιλέκα», αγρότες, αλλά και απλούς πολίτες που διαδηλώνουν ενάντια στην καλπάζουσα ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Τα μέτρα ασφαλείας

Η πραγματική δυναμική της κινητοποίησης παραμένει δύσκολο να εκτιμηθεί, καθώς συμπίπτει με την πρώτη ημέρα των σχολικών διακοπών του Οκτωβρίου, ενώ τα συνδικάτα έχουν ήδη απευθύνει δικό τους κάλεσμα για τις 5 Νοεμβρίου.

Από την πλευρά τους, οι αρχές, φοβούμενες την επαναφορά ενός σενάριου παρόμοιου με εκείνο των «κίτρινων γιλέκων», έχουν αναπτύξει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ιδιαίτερα στη γαλλική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας, αναμένονται περίπου 150.000 διαδηλωτές στην περιφέρεια και γύρω στους 40.000 στο Παρίσι.

Έλεγχος διαδηλωτών στο σταθμό Saint-Lazare

Πολιτικές αντιδράσεις

Στο πολιτικό πεδίο, οι αντιδράσεις είναι έντονες απέναντι στην άνοδο των τιμών στα καύσιμα και την ενέργεια. Ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος (PCF) και υποψήφιος για την προεδρία, Φαμπιάν Ρουσέλ, έδωσε το «παρών» σε συγκέντρωση στη Βαλανσιέν, δηλώνοντας στο AFP πως «αν δεν κινητοποιηθούμε, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποχωρήσει».

Ο ίδιος στράφηκε ανοιχτά κατά του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2027, χαρακτηρίζοντάς το ως έναν «προϋπολογισμό ύφεσης» που θα παραλύσει την οικονομία, τις επιχειρήσεις και θα καταστρέψει την κατανάλωση.

Εντάσεις στους δρόμους

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων δεν έλειψαν τα έκτροπα, με διαδηλωτές να εκτοξεύουν αντικείμενα, να σπάνε βιτρίνες και να ανατρέπουν προστατευτικά κιγκλιδώματα, όπως κατέγραψαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια στιγμή, τα βλέμματα στρέφονται και στο εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο, καθώς μέσα ενημέρωσης, όπως το CNews και το Europe 1, τα οποία ανήκουν στον συντηρητικό πολυκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ, παρακολουθούν τις εξελίξεις χωρίς ωστόσο το κανάλι να έχει προβεί σε κάποιο άμεσο σχόλιο για τα γεγονότα.

Ο χάρτης της διαδρομής της παρισινής διαδήλωσης Αν και όλες οι ομάδες που έχουν προγραμματίσει να διαδηλώσουν στο Παρίσι, απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση στη Βαστίλη στις 14:00, η αστυνομική διεύθυνση ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής την απαγόρευση των διαδηλώσεων σε αρκετά σημεία της πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων η συγκεκριμένη πλατεία. Η Αστυνομική Διεύθυνση υπέγραψε διάταγμα μερικής απαγόρευσης και όρισε την ακόλουθη διαδρομή: αναχώρηση από την πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République) στις 14:00 έως την πλατεία Κλισί (Place de Clichy), μέσω των λεωφόρων Μαζεντά (Magenta), Μπαρμπές (Barbès) και Κλισί (Clichy).

Πηγή: lemonde