Τρόμος επικράτησε σε σχολείο στη Τουρκία. Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.
Από το βίαιο αυτό περιστατικό, ο διευθυντής τραυματίστηκε σοβαρά.
Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, μια εβδομάδα πριν από το περιστατικό, ο διευθυντής έκανε παρατήρηση στον ανήλικο, όταν εκείνος προσήλθε στο σχολείο με ηλεκτρικό ποδήλατο.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μερσίνης.
Τέλος, σημειώνεται ότι ο ανήλικος δράστης συνελήφθη, ενώ υπό κράτηση βρίσκεται και ο πατέρας του.