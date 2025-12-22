Τρόμος επικράτησε σε σχολείο στη Τουρκία. Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Από το βίαιο αυτό περιστατικό, ο διευθυντής τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, μια εβδομάδα πριν από το περιστατικό, ο διευθυντής έκανε παρατήρηση στον ανήλικο, όταν εκείνος προσήλθε στο σχολείο με ηλεκτρικό ποδήλατο.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μερσίνης.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο ανήλικος δράστης συνελήφθη, ενώ υπό κράτηση βρίσκεται και ο πατέρας του.