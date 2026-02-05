Γράφει η Γιάννα Μυράτ

Το «κύκνειο άσμα» του σπουδαίου σκηνοθέτη Στάνλεϊ Κιούμπρικ ήταν το Μάτια Ερμητικά Κλειστά (Eyes Wide Shut), μια αμερικανικοβρετανική παραγωγή του 1999, η οποία χαρακτηρίστηκε λανθασμένα ως ερωτικό ψυχολογικό δράμα. Στην πραγματικότητα, η σεξουαλικότητα της ταινίας ήταν η γαρνιτούρα, ενώ το κυρίως στοιχείο του “πιάτου” ήταν τα καλά κρυμμένα βρόμικα μυστικά της Νεοϋορκέζικης ελίτ, στις κλειστές λέσχες και με τις σκοτεινές στοές.

Η περιέργεια του ανυποψίαστου πρωταγωνιστή Μπιλ Χάρτφορντ (Τομ Κρουζ) θα τον οδηγήσει σε μια από αυτές για να γίνει μάρτυρας οργίων, αλλά κι εξαφανίσεων και δολοφονιών, όπως μιας νεαρής πόρνης που προσφέρθηκε να πάρει τη θέση του στην “τιμωρία” όταν αποκαλύφθηκε ότι ήταν ένας παρείσακτος στη μυστική κοινότητα.

Ο Φάκελος Έπσταϊν έρχεται 26 χρόνια μετά για να επιβεβαιώσει όχι μόνο πολλές “θεωρίες συνωμοσίας”, αλλά να δικαιώσει τον Κιούμπρικ.

Ο Αμερικάνος σκηνοθέτης γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου 1928 στο Μπρονξ, στη Νέα Υόρκη, και οι γονείς του ήταν και οι δυο Εβραίοι. Πολωνικής καταγωγής ο πατέρας, Ρουμάνικης, η μητέρα του. Ξεκίνησε νωρίς ως φωτογράφος και μόλις το 1951 έκανε την πρώτη του ταινία, ενώ το 1957 ήδη κινηματογραφούσε με ονόματα όπως ο επίσης εβραϊκής καταγωγής, Κερκ Ντάγκλας. Είναι ευρύτερα γνωστό ότι η βιομηχανία θεάματος και ειδικότερα κινηματογράφου ελέγχεται από το εβραϊκό λόμπι, γεγονός που μπορούσε πάντα να αναδείξει τα ταλέντα (ή και μη) της ίδιας εθνότητας.

Μέχρις εδώ όλα καλά, και ουδείς αμφισβητεί το τεράστιο ταλέντο του Κιούμπρικ. Κάθε ταινία του και ξεχωριστή.

Αυτό που ωστόσο αμφισβητείται είναι ο παράξενος θάνατος του. Λίγο προτού βγει η ταινία Μάτια Ερμητικά Κλειστά στις κινηματογραφικές αίθουσες, ο Στάνλεϊ Κούμπρικ πέθανε στον ύπνο του από καρδιακή ανακοπή, στις 7 Μαρτίου 1999.

Κι εδώ αρχίζουν οι φήμες: Κάποιοι έχουν ισχυριστεί ότι ο Κιούμπρικ είχε, στην πραγματικότητα, δολοφονηθεί από μια μασονική σατανική ομάδα παρόμοια με το θέμα της ταινίας. Ο Κιούμπρικ είχε υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου στον ύπνο του, το οποίο λέγεται ότι είναι εύκολο να προκληθεί μέσω απλής δηλητηρίασης.

Η αποκάλυψη των μυστικών οργανώσεων της πλούσιας ελίτ μπορεί να είχε αναστατώσει ελάχιστους, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Προφανώς, μετά τα πρόσφατα νέα, ο κόσμος πλέον πιστεύει ότι σίγουρα υπάρχουν ενεργές τέτοιες οργανώσεις που συμμετέχουν σε παράνομα σεξουαλικά πάρτι, αν και η σατανική φύση τους ακόμα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Ωστόσο, ακόμα και γι’ αυτό το θέμα υπήρξε πολύς καπνός, αλλά αποσιωπήθηκε. Ο μακαρίτης Τεντ Γκάντερσον, πρώην πράκτορας του FBI, όταν συνταξιοδοτήθηκε έγινε ιδιωτικός ντετέκτιβ. Το 1980, έγινε ερευνητής υπεράσπισης του γιατρού Τζέφρι ΜακΝτόναλντ, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τις δολοφονίες της εγκύου συζύγου και των δύο κορών του, το 1970.

Ο Γκάντερσον έλαβε ένορκες βεβαιώσεις από την Έλενα Στόκλεϊ που ομολογούσε τη συμμετοχή της στις δολοφονίες, οι οποίες όπως ισχυρίστηκε είχαν διαπραχθεί στην πραγματικότητα από μια σατανική αίρεση της οποίας ήταν μέλος.

Η πολυετής έρευνά του τον έφτασε σε υψηλά στρώματα της Αμερικάνικης κοινωνίας όπου εκτός από σατανισμό ανακάλυψε, φυσικά, και θέματα παιδεραστίας. Εκτός αυτού, ο πρώην πράκτορας βγήκε σε κάμερα και με δάκρυα στα μάτια κατήγγειλε και τα μυστικά προγράμματα Γεωμηχανικής που βλάπτουν σοβαρά τους ανθρώπους, το περιβάλλον και όλα τα έμβια όντα.

Στις 31 Ιουλίου 2011, ο γιος του ανέφερε ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει από καρκίνο της ουροδόχου κύστης.

Ωστόσο ο Γκάντερσον είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας ότι έχει γίνει στόχος παρενόχλησης από κυβερνητικές υπηρεσίες από τότε που παρέδωσε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης υπογεγραμμένες τις δηλώσεις αυτής της γυναίκας που είπε ότι ήταν μέλος μιας σατανικής λατρείας.

Πιστεύεται από πολλούς, και δηλώθηκε δημόσια από τον επί χρόνια φίλο και γιατρό του σε ένα βίντεο που δημοσιοποιήθηκε λίγο μετά το θάνατο του, ότι είχε τα σημάδια και τα συμπτώματα κάποιου που δηλητηριαζόταν για αρκετό διάστημα από αρσενικό.

Όσο για τον Τζέφρι Έπσταϊν, που αν ζούσε θα μπορούσε να μαρτυρήσει πολλά για πολλούς, η κοινή γνώμη είναι στην πλειοψηφία της πεπεισμένη ότι δεν αυτοκτόνησε αλλά δολοφονήθηκε (πάλι οι κάμερες στις φυλακές δεν λειτουργούσαν σωστά), ή ακόμα, βρίσκεται φυγαδευμένος σε κάποιο εξωτικό νησί κι απολαμβάνει τον ήλιο με μια πίνα κολάντα στο χέρι…