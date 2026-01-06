Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και κάτοχος του Νόμπελ ειρήνης του 2025, δήλωσε χθες Δευτέρα (5/1) πως σκοπεύει να κάνει τη χώρα της, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο, «το ενεργειακό κέντρο» της αμερικανικής ηπείρου, δυο ημέρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση που είχε αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ.

«Θα κάνουμε τη Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο της Αμερικής», «θα φέρουμε κράτος δικαίου, θα ανοίξουμε τις αγορές», ενώ «θα χρειαστούμε ασφάλεια για τις ξένες επενδύσεις», είπε στο Fox News η πολιτικός και νομπελίστρια ειρήνης του 2025, που διαβεβαίωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει «το ταχύτερο δυνατό» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν την υποστηρίζει για να αναλάβει την ηγεσία της.

Παράλληλα η επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι δεν έχει μιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από τον Οκτώβριο.

Η δήλωση αυτή της Ματσάδο καταγράφτηκε δυο ημέρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που είχε αποτέλεσμα να αιχμαλωτιστεί ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο, που προσήχθη χθες ενώπιον δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Εξάλλου, ερωτηθείσα σχετικά, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης διαβεβαίωσε πως έχει σκοπό να επιστρέψει στη χώρα της Λατινικής Αμερικής το «συντομότερο δυνατόν».