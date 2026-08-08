Την άμεση αναστολή των στρατιωτικών πληγμάτων που βάζουν στο στόχαστρο εμπορικά σκάφη στη Μαύρη Θάλασσα, ζήτησε η τουρκική πλευρά από τη Μόσχα και το Κίεβο. Την πρόταση για την επιβολή ενός σχετικού «μορατόριουμ» δημοσιοποίησε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Χακάν Φιντάν, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τη διεύρυνση του πεδίου των επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη θαλάσσια λεκάνη. Όπως επεσήμανε, ενώ οι επιθέσεις περιορίζονταν αρχικά σε στρατιωτικές μονάδες και λιμενικές υποδομές, πλέον διεξάγονται αδιάκριτα χτυπήματα εναντίον κάθε εμπορικού σκάφους. Μάλιστα, σημείωσε ότι ανάμεσα στα πλοία που έχουν δεχθεί πυρά περιλαμβάνονται και οχήματα τουρκικών συμφερόντων ή με τουρκική σημαία.

Η Άγκυρα έχει ήδη μεταφέρει τις ενστάσεις και τους προβληματισμούς της προς τις αντιμαχόμενες πλευρές. παράλληλα, ο Χακάν Φιντάν ανέφερε πως η χώρα του έχει θέσει σε εφαρμογή ειδικά πρωτόκολλα ασφαλείας, αποφεύγοντας ωστόσο να εισέλθει σε λεπτομέρειες για τη φύση των μέτρων αυτών.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την πρόσφατη καταγγελία της Τουρκίας για επιθέσεις με drones που σημειώθηκαν εναντίον δύο τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μελών του πληρώματος.