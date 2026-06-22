Ρωσικό drone έπληξε το υπό σημαία Παναμά τουρκικό φορτηγό πλοίο «Victress», προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού στο Telegram.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέκσι Κουλέμπα, γνωστοποιώντας ότι από την επίθεση έχασε τη ζωή του ένας 58χρονος Αιγύπτιος μάγειρας, μέλος του πληρώματος. Συνολικά, στο πλοίο επέβαιναν εννέα άτομα, υπήκοοι της Αιγύπτου, της Τουρκίας και της Ινδίας.

A Russian drone attack hit a Turkish dry cargo vessel called Victress, which was sailing under the Panamanian flag, the Ukrainian navy said in a Telegram post.https://t.co/g8nyvVlmp9 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 22, 2026

Δείτε την ανάρτηση του Πρώην Υφυπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων της Ουκρανίας στο X

A Russian drone strike on the Turkish bulk carrier VICTRESS in the Black Sea. A large-scale fire on board and victims – Ukrainian Navy. The crew of the ship was evacuated by the Ukrainian Navy. It was carrying nine crew members – citizens of Egypt, Turkey, and India. pic.twitter.com/eb0rDiSklE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 22, 2026