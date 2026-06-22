Ρωσικό drone έπληξε το υπό σημαία Παναμά τουρκικό φορτηγό πλοίο «Victress», προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού στο Telegram.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέκσι Κουλέμπα, γνωστοποιώντας ότι από την επίθεση έχασε τη ζωή του ένας 58χρονος Αιγύπτιος μάγειρας, μέλος του πληρώματος. Συνολικά, στο πλοίο επέβαιναν εννέα άτομα, υπήκοοι της Αιγύπτου, της Τουρκίας και της Ινδίας.

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Σύμφωνα με τον Ολέκσι Κουλέμπα, άλλα δύο πλοία με σημαίες του Μπελίζ και του Παλάου δέχθηκαν επίθεση από τη Ρωσία στη διάρκεια της νύκτας, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματίες.

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