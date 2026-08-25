Ο Μαυρίκιος αποτελεί ένα γεωλογικά νεαρό νησί, καθώς άρχισε να σχηματίζεται από ηφαιστειακή δραστηριότητα πριν από περίπου εννέα εκατομμύρια χρόνια. Ωστόσο, στις παραλίες του κρύβονται κρύσταλλοι που χρονολογούνται σχεδόν από την απαρχή της Γης.

Ήταν αυτά ακριβώς τα ζιρκόνια που οδήγησαν τους επιστήμονες στα ίχνη μιας χαμένης μικροηπείρου.

Οι πρώτες έρευνες αποκάλυψαν ζιρκόνια στην άμμο των παραλιών, με ηλικία από 660 εκατομμύρια έως σχεδόν δύο δισεκατομμύρια χρόνια. Αν και υπήρχε η αρχική ένσταση ότι ενδέχεται να είχαν μεταφερθεί στο νησί μέσω πλοίων ή οικοδομικών υλικών, τα καθοριστικά στοιχεία ήρθαν στο φως το 2017.

Τότε, οι επιστήμονες εντόπισαν ζιρκόνια απευθείας εγκλωβισμένα μέσα σε ηφαιστειακό πέτρωμα ηλικίας 5,7 εκατομμυρίων ετών, με ορισμένους κρυστάλλους να έχουν σχηματιστεί πριν από 2,5 έως 3 δισεκατομμύρια χρόνια.

Η ηλικία αυτών των πετρωμάτων αντιστοιχεί απόλυτα σε εκείνη που συναντάται στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της Μαδαγασκάρης. Βάσει αυτού, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι κάτω από τον Μαυρίκιο βρίσκονται τμήματα αρχαίου ηπειρωτικού φλοιού, τα οποία κάποτε συνέδεαν τη Μαδαγασκάρη με την Ινδία.

Όταν η ενιαία αυτή ξηρά διασπάστηκε, πριν από περίπου 84 εκατομμύρια χρόνια, η μικροήπειρος Μαυριτία (Mauritia) αποσπάστηκε σε τμήματα, βυθίστηκε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και αργότερα καλύφθηκε από στρώματα λάβας.

Παρά τον εντυπωσιακό χαρακτήρα της ανακάλυψης, δεν πρόκειται για μια «Ατλαντίδα του Ινδικού Ωκεανού». Οι επιστήμονες δεν έχουν βρει πόλεις ή ίχνη εξαφανισμένου πολιτισμού, ενώ η όποια σύνδεση του Μαυρίκιου με τη μυθική Λεμουρία ανήκει καθαρά στη σφαίρα της φαντασίας.

Η ακριβής έκταση των βυθισμένων τμημάτων παραμένει άγνωστη, πράγμα που σημαίνει ότι η αρχαία ήπειρος δεν αποκαλύφθηκε ως μια ενιαία, συνεχόμενη χερσαία μάζα, αλλά μέσα από μικροσκοπικούς «μάρτυρες» που βρίσκονται εγκλωβισμένοι βαθιά κάτω από το έδαφος του νεαρού νησιού.