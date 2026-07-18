Πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού σκέπασαν τμήματα της Μόσχας και της ευρύτερης περιφέρειάς της έπειτα από νέο κύμα ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι οποίες προκάλεσαν πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις και αναστάτωση στις τοπικές Αρχές.

Φωτιά σε εγκαταστάσεις καυσίμων

Σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, μία από τις επιθέσεις προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην περιοχή του Νογκίνσκ, ανατολικά της Μόσχας. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ενώ για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε γειτονικό μαιευτήριο. Οι πυκνοί μαύροι καπνοί έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση και καταγράφηκαν σε βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

The sun is not even visible: Moscow region in Russia was covered by thick black smoke after a strike on an oil refinery. Apocalyptic footage. pic.twitter.com/AThjxg7cwP — NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2026

Μαζική επίθεση με drones

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν εκατοντάδες ουκρανικά drones σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας της Μόσχας. Παρά τις αναχαιτίσεις, ορισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν στόχους, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές και πυρκαγιές.

Από τις επιθέσεις επλήγησαν επίσης αποθηκευτικοί και εφοδιαστικοί χώροι, με τις ρωσικές Αρχές να ανακοινώνουν νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε άλλες περιοχές της χώρας.

Το Κίεβο αναλαμβάνει την ευθύνη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις στόχευσαν εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με το Κίεβο, χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της ρωσικής πολεμικής βιομηχανίας, μεταξύ άλλων για την παραγωγή και τη μεταφορά εξοπλισμού που σχετίζεται με drones και συστήματα πλοήγησης. Από την πλευρά της, η Μόσχα κάνει λόγο για τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών.

Τα βίντεο με τα πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού που υψώνονται πάνω από τη ρωσική πρωτεύουσα έχουν ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνοντας τις συνέπειες ενός ακόμη κύματος επιθέσεων βαθιά στο ρωσικό έδαφος.