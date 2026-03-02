Μαύρος καπνός φαίνεται να υψώνεται από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην πόλη του Κουβέιτ μετά τις ιρανικές επιδρομές, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP.

Νωρίτερα, σειρήνες ήχησαν πάνω από την πόλη μετά την τελευταία ομοβροντία ιρανικών επιθέσεων.

Η πρεσβεία δεν έχει ανακοινώσει επίθεση, αλλά εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας καλώντας τους πολίτες να μείνουν μακριά. «Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) πάνω από το Κουβέιτ. Μην έρχεστε στην πρεσβεία», αναφέρει η δήλωση.

Δείτε βίντεο από τους μαύρους καπνούς πάνω από τη αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ:

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε απροσδιόριστο αριθμό drones.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί και άλλοι 32 έχουν τραυματιστεί στο Κουβέιτ, από τα ιρανικά αντίποινα, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας ως χθες Κυριακή.