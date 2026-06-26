Στη σύλληψη ενός διεθνώς καταζητούμενου χάκερ, ο οποίος συνδέεται με το Ιράν και κατηγορείται για κυβερνοεπιθέσεις τεραστίων διαστάσεων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές του Μαυροβουνίου.
Η επιχείρηση στήθηκε σε στενή συνεργασία με το FBI, οδηγώντας στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 39χρονου υπόπτου με τα αρχικά «Α.Β.» στην παραθαλάσσια πόλη Κότορ.
Ο συλληφθείς, ο οποίος κατέχει διπλή υπηκοότητα, ιρανική και τουρκική, αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για κυβερνοεγκλήματα, συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα, απάτη, ηλεκτρονική πειρατεία, καθώς και για πλαστοπροσωπία.
Το ιστορικό των επιθέσεων και το μέγεθος της ζημιάς
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας του Μαυροβουνίου, η παράνομη δραστηριότητα του 39χρονου εκτείνεται σε βάθος χρόνου και περιλαμβάνει πλήγματα σε στρατηγικούς στόχους:
Ο κατηγορούμενος φαίνεται να δρούσε συστηματικά από το 2013, λειτουργώντας ως συνεργάτης νομικής οντότητας με έδρα το Ιράν, εξαπολύοντας εκτεταμένες και συντονισμένες κυβερνοεπιθέσεις εναντίον κρίσιμων αμερικανικών υποδομών. Ανάμεσα στους στόχους του περιλαμβάνονται 150 πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι οικονομικές ζημιές που προκάλεσε με τη δράση του στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια.
Πού κατέληγαν τα κλεμμένα δεδομένα
Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι τα ευαίσθητα δεδομένα που υποκλάπηκαν, καθώς και οι λογαριασμοί των αμερικανικών πανεπιστημίων που παραβιάστηκαν, διοχετεύθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν απευθείας προς όφελος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), καθώς και άλλων κρατικών φορέων και πανεπιστημίων που εδρεύουν στο Ιράν.
Οι επόμενες δικαστικές κινήσεις
Μετά τη σύλληψή του στο Κότορ, ο 39χρονος χάκερ οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου στην πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα. Εκεί θα ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες προκειμένου να εξεταστεί το επίσημο αίτημα των αμερικανικών αρχών για την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.