Η υπηρεσία πληροφοριών της Νιγηρίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως απέλυσε 115 μέλη της, εξέλιξη που σηματοδοτεί τη δεύτερη αξιοσημείωτη εκκαθάριση στα σώματα ασφαλείας της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής.

«Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων σε εξέλιξη στη Διεύθυνση Υπηρεσιών του Κράτους (DSS), συνολικά 115 εργαζόμενοι απαλλάχτηκαν από τα καθήκοντά τους», αναφέρει δελτίο Τύπου της υπηρεσίας πληροφοριών.

Η περίοδος κατά την οποία έγιναν οι αποπομπές δεν διευκρινίζεται στο κείμενο, ωστόσο στα ονόματα και τις φωτογραφίες που συμπεριλαμβάνονται στην ανακοίνωση διακρίνονται επίσης οι ημερομηνίες των απολύσεων με κάποιες να ανάγονται στον Απρίλιο.

Η εξέλιξη ακολουθεί αναδιάταξη στα κορυφαία κλιμάκια της στρατιωτικής ιεραρχίας από τον πρόεδρο Μπόλα Τινούμπου τον περασμένο μήνα, με φόντο δημοσιεύματα του Τύπου περί συνωμοσίας με σκοπό να οργανωθεί στρατιωτικό πραξικόπημα.

Τόσο η κυβέρνηση όσο και ο στρατός της αφρικανικής χώρας επισήμως διέψευσαν τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τουλάχιστον 16 αξιωματικοί συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους στην υποτιθέμενη συνωμοσία για να γίνει πραξικόπημα, ανακοινώνοντας πως τέθηκαν υπό κράτηση για πειθαρχικούς λόγους.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Επιμέλεια: Α.Α.