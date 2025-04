Συντονισμένες χαρακτηρίζονται οι αλυσιδωτές «εκρήξεις βίας» σε φυλακές της νότιας, κυρίως, Γαλλίας με αποτέλεσμα να πυρποληθούν και οχήματα. Στις φυλακές της Τουλόν (Farlède – Var), ο θάλαμος υποδοχής έγινε στόχος πυρών από αυτόματα όπλα, γύρω στη 1 τα ξημερώματα. Οι δράστες βρίσκονταν σε αυτοκίνητο και τράπηκαν σε φυγή. Η αστυνομία έκανε λόγο για επτά πυροβολισμούς, ενώ δεν ανακοίνωσε τραυματισμούς.

«Πηγαίνω στην Τουλόν για να υποστηρίξω τους Αξιωματικούς. Η Γαλλική Δημοκρατία αντιμετωπίζει το πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών και λαμβάνει μέτρα ενάντια στα εγκληματικά δίκτυα», δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν.

Μετά το διορισμό του, ο Νταρμανέν διακήρυξε ότι θα θέσει σε απομόνωση τους 100 μεγαλύτερους λαθρεμπόρους ναρκωτικών σε φυλακή υψηλής ασφαλείας. Εξάλλου το Κοινοβούλιο εξετάζει νόμο «για να βγει η Γαλλία από την παγίδα του λαθρεμπορίου των ναρκωτικών», ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία Εθνικής Εισαγγελίας κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος (PNACO).

ALERTE – Plusieurs prisons sont attaquées dans toute la France ces dernières heures. Les prisons d’Aix-en-Provence, Marseille, Valence, Nîmes, Luynes, Villepinte, et Nanterre ont été victimes d’incendies de véhicules et de portes d’entrée et le centre pénitentiaire de Toulon a… pic.twitter.com/58otShnyBG

