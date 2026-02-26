Το Αφγανιστάν εξαπέλυσε επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον πακιστανικών στρατιωτικών θέσεων κατά μήκος των συνόρων, δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, σε μια κίνηση αντιποίνων για τις πρόσφατες πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές.

Μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις

«Σε απάντηση στις επανειλημμένες προκλήσεις και παραβιάσεις από πακιστανικούς στρατιωτικούς κύκλους, έχουν ξεκινήσει μεγάλης κλίμακας επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον πακιστανικών στρατιωτικών θέσεων και εγκαταστάσεων κατά μήκος της Γραμμής Ντουράντ», δήλωσε σε ανάρτηση στο X ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, εκπρόσωπος της Κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Το Σαββατοκύριακο το Ισλαμαμπάντ ανακοίνωσε ότι έπληξε «επτά στρατόπεδα τρομοκρατών» στη μεθόριο με το Αφγανιστάν, σε αντίποινα για επιθέσεις αυτοκτονίας στο έδαφός του από ένοπλες ομάδες που φέρονται να έχουν την υποστήριξη της Καμπούλ.

Σύμφωνα με την Αφγανική Κυβέρνηση, δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν από αυτές τις πακιστανικές επιδρομές που έγιναν στις επαρχίες Νανραγκάρ και Πακτίκα.

