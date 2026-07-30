Μαζική εισροή χιλιάδων μεταναστών σημειώθηκε στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη βόρεια Αφρική, όταν κατάφεραν να διαπεράσουν τον συνοριακό φράχτη από την πλευρά του Μαρόκου.

Σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε το ισπανικό δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων EFE, εκατοντάδες άνθρωποι νεαρής ηλικίας φαίνονται να σκαρφαλώνουν στον φράχτη και να εισέρχονται στη Θέουτα. Σε άλλα πλάνα του Reuters, απεικονίζονται μετανάστες να φωνάζουν «Ζήτω η Ισπανία», καθώς εισέρχονται στην περιοχή.

Να σημειωθεί, πως ο φράχτης δεν φυλασσόταν από την αστυνομία εκείνη τη στιγμή, ενώ μέλη της μαροκινής επικουρικής δύναμης που είναι αρμόδια για την ασφάλεια στο έδαφος, αποσύρονται, καθώς οι νεαροί πραγματοποιούν την εισβολή.

🚨#ÚLTIMAHORA | #CEUTA La situación en Ceuta está completamente descontrolada. Desde JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, llevamos días alertando y denunciando la grave crisis que se estaba gestando en la ciudad autónoma. Hoy, lamentablemente, se confirma lo que… pic.twitter.com/1AZAvbuRiO — JUPOL (@JupolNacional) July 30, 2026

Έφτασαν κολυμπώντας 1.500 μετανάστες

Η Θέουτα, όπως και η Μελίγια είναι το μοναδικό χερσαίο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Και οι δύο πόλεις παρατηρούν κατά περιόδους απότομη αύξηση των προσπαθειών διέλευσης από μετανάστες, που επιδιώκουν να φθάσουν στην Ευρώπη.

Η μαζική διέλευση των μεταναστών συμπίπτει με την άφιξη τουλάχιστον 1.500 μεταναστών που σύμφωνα με τις περιφερειακές Αρχές, έφθασαν στην πόλη κολυμπώντας, την περασμένη εβδομάδα.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο επικεφαλής της Θέουτα Χουάν Χεσούς Βίβας είχε καλέσει την εθνική κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των μαζικών αφίξεων.

«Αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση απόλυτης ανθρωπιστικής και κοινωνικής έκτακτης ανάγκης», είπε ο Βίβας στον Cadena SER, προσθέτοντας πως οι εγκαταστάσεις για τους ασυνόδευτους ανήλικους λειτουργούν στο 2.400% της δυνατότητάς τους.

Σε συνεντεύξεις προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Cadena SER και Onda Cero, ο Χουάν Χεσούς Βίβας ανέφερε πως εκατοντάδες μετανάστες κοιμήθηκαν στο ύπαιθρο καθώς η πρόσφατη μαζική εισροή ξεπέρασε τις δυνατότητες του συστήματος υποδοχής.

Εθνική έκτακτη ανάγκη χαρακτήρισε την κατάσταση, μιλώντας στο Onda Cero και έκανε έκκληση για μια αποφασιστική, δυναμική και συντονισμένη απάντηση κάτω από μια ενιαία δομή διοίκησης.

🚨Ceuta: ‼️Cientos de inmigrantes siguen entrando sin control en la ciudad. pic.twitter.com/CE20NCV6vo — Electodatos (@electodatos) July 30, 2026

Αύριο ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα θα επισκεφθεί τη Θέουτα για να συνομιλήσει με τις τοπικές Αρχές και τους επικεφαλής σχετικά με την ασφάλεια, ενώ η ισπανική κυβέρνηση είπε ότι διάφορα υπουργεία συντονίζονται, προκειμένου να ενισχύσουν τους συνοριακούς ελέγχους και να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Κατά μέσο όρο, 300 αφίξεις την ημέρα

Σύμφωνα με τον Βίβας, οι αφίξεις ανέρχονται αυτή τη στιγμή περίπου σε 300 κατά μέσο όρο την ημέρα. Με αυτόν τον ρυθμό, προειδοποίησε, η Θέουτα θα μπορούσε να έρθει και πάλι αντιμέτωπη με μια κατάσταση που θα θυμίζει τη μεταναστευτική κρίση του Μαΐου 2021, όταν 10.000 άνθρωποι εισήλθαν στον θύλακα μέσα σε μερικές ημέρες.

Ενώ, αναφέρθηκε και στο ανθρώπινο κόστος των διελεύσεων, λέγοντας ότι 60 πτώματα ανασύρθηκαν από τη θάλασσα τους τελευταίους μήνες, και υποστήριξε ότι αν υπήρχαν αυστηρότεροι μεταναστευτικοί έλεγχοι θα βοηθούσαν στο να μην έχουμε άλλους θανάτους.

Το Υπουργείο Εσωτερικών δηλώνει πως οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας βοηθούν ώστε να περιοριστούν οι αφίξεις από το Μαρόκο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι μετανάστες που αναχαιτίζονται στη θάλασσα, στην προσπάθειά τους να φθάσουν στη Θέουτα ή τη Μελίγια, δεν μπορούν να επιστρέφονται με συνοπτικές διαδικασίες βάσει του ειδικού συνοριακού απορριπτικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, καμία άφιξη μεταναστών από τη θάλασσα δεν είχε καταγραφεί στη Θέουτα μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026. Μόνο τέσσερις άνθρωποι είχαν φθάσει εκεί το 2025 και 28 το 2024.

Η κύρια οδός πρόσβασης των μεταναστών στην Ισπανία παραμένει ωστόσο η επικίνδυνη διαδρομή του Ατλαντικού προς τα Κανάρια με αναχώρηση από τις βορειοδυτικές ακτές της Αφρικής.

BREAKING: 🇪🇸 An “absolute migratory emergency” has been declared in Spain’s enclave of Ceuta after a massive surge of illegal migrants. Hundreds of Moroccan and Algerian migrants who flooded the Spanish enclave yesterday breached the border fence today without control. In… pic.twitter.com/nrfH8YywlE — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Άλλωστε, περισσότεροι από 10.000 μετανάστες έφθασαν στη Θέουτα, το 2021, από το γειτονικό Μαρόκο μέσα σε δύο ημέρες, καθώς οι έλεγχοι ήταν χαλαροί από τη Ραμπάτ.

Η διπλωματική κρίση έλαβε τέλος το 2022, μετά τη μεταστροφή της Μαδρίτης στο θέμα της Δυτικής Σαχάρας, έπειτα από δεκαετίες ουδετερότητας.