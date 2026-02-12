Η ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, υφίσταται «μαζική» ρωσική επίθεση με πυραύλους τις πρώτες πρωινές ώρες και χτυπήθηκαν κτήρια, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

❗️🇺🇦 Fortes explosões atingem Kiev e várias partes da Ucrânia Mais detalhes 👉 https://t.co/F1BLlCcS6P pic.twitter.com/8ypQXAgge3 — RT Brasil (@rtnoticias_br) February 12, 2026

«Βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη μαζική επίθεση στην πρωτεύουσα», ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram λίγο πριν από τις 03:00, περίπου ένα τέταρτο αφού έκανε λόγο για πλήγματα εναντίον υποδομών «με βαλλιστικούς πυραύλους».

❗️🇺🇦 Fortes explosões atingem Kiev e várias partes da Ucrânia Leia 👉 https://t.co/F1BLlCcS6P pic.twitter.com/qC47ylo2E7 — RT Brasil (@rtnoticias_br) February 12, 2026

Κατά τον Κλίτσκο, χτυπήθηκαν πολυκατοικίες και άλλα κτήρια και στις δύο όχθες του Δνείπερου, του ποταμού που διαρρέει την πόλη. Στάλθηκαν επιτόπου ομάδες των πρώτων βοηθειών.

New footage from Kiev Meanwhile, new missiles are approaching the city. pic.twitter.com/PKcKUMfudq — cvetko35 (@cvetko35) February 12, 2026

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, ανέφερε ότι καταγράφηκαν πλήγματα σε σπίτι και δύο πολυκατοικίες.

Ανταποκριτές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters άκουσαν εκρήξεις στην πόλη.