Μαζικές εκκενώσεις πολιτών καταγράφονται σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου, στη Βηρυτό του Λιβάνου, λόγω των ανησυχιών για κλιμάκωση του πολέμου, μετά την προτροπή του Ισραήλ προς τον πληθυσμό της λιβανικής πρωτεύουσας να εγκαταλείψει αμέσως τα σπίτια του.

Όπως έγινε γνωστό, νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους πολίτες να «σώσουν τις ζωές τους και να εγκαταλείψουν αμέσως τα σπίτια τους».

Συγκεκριμένα, ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, σε ανάρτηση στο «X», διέταξε τους κατοίκους των νότιων προαστίων να μετακινηθούν ανατολικά και βόρεια, δημοσιεύοντας έναν χάρτη που έδειχνε τέσσερις εκτεταμένες περιοχές της πρωτεύουσας από τις οποίες έπρεπε να φύγουν, μέρος της περιοχής είναι δίπλα στο αεροδρόμιο της Βηρυτού.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), καταγραφόταν τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς οι κάτοικοι εγκαταλείπουν εσπευσμένα την πόλη.

Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 400.000 άνθρωποι έχουν τραπεί σε φυγή.

Δείτε βίντεο από το κυκλοφοριακό κομφούζιο:

Το Ισραήλ «σφυροκοπά» τη Χεζμπολάχ

Το πρωί της Πέμπτης, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ολοκλήρωσε ένα κύμα επιθέσεων στη Βηρυτό, εναντίον αρκετών κέντρων διοίκησης που ανήκουν στη Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Μεταξύ των κέντρων διοίκησης που στοχοποιήθηκαν, ήταν ένα που χρησιμοποιούσε η αεροπορική μονάδα της Οργάνωσης. «Τα κέντρα διοίκησης που χτυπήθηκαν προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν από τη Χεζμπολάχ για την προώθηση και την πραγματοποίηση διαφόρων τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον στρατευμάτων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και Ισραηλινών πολιτών», ανέφεραν οι IDF.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λειτουργούν με αποφασιστικότητα και δύναμη εναντίον της Χεζμπολάχ ως αποτέλεσμα της απόφασης της τρομοκρατικής οργάνωσης να επιτεθεί σκόπιμα στο Ισραήλ για την υπεράσπιση του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν θα ανεχθούν να πάθει κάτι κανείς από τους κατοίκους του Κράτους του Ισραήλ», κατέληγε η ίδια ανακοίνωση.