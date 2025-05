Μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσε την πόλη Zelenograd, γνωστή ως «Silicon Valley» της Ρωσίας, καθώς και ένα εργοστάσιο κατασκευής UAV βόρεια της Μόσχας, τα ξημερώματα της Τετάρτης, σύμφωνα με αναφορές ρωσικών ΜΜΕ και Ουκρανών αξιωματούχων.

Στο στόχαστρο των ουκρανικών drones βρέθηκε το τεχνολογικό πάρκο Elma-Zelenograd, σύμπλεγμα υψηλής τεχνολογίας που ειδικεύεται στην ανάπτυξη μικροτεχνολογίας, πληροφορικής, ρομποτικής και ιατρικού εξοπλισμού.

In the attack on the “Elma” Technopark in Zelenograd (yellow circle), a Ukrainian drone that was reported downed, struck near the trains near Kryukovo. Several cars were damaged and the line has suspended operation. https://t.co/rsyZ4yW9UI pic.twitter.com/F2wYy0jHSi

