Μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Τελ Αβίβ και του κεντρικού Ισραήλ εξαπέλυσε η Χαμάς. Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τη Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Ο IDF επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκαν στο ισραηλινό έδαφος οκτώ βλήματα που διέσχισαν την περιοχή της Ράφα. Ορισμένοι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από το Iron Dome, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, με την Ταξιαρχία al-Qassm, να ισχυρίζεται ότι εξαπέλυσε επίθεση ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του Ισραηλινού Στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δυνατοί κρότοι ακούστηκαν σε όλο το Τελ Αβίβ, την Πέτα Τίκβα, την Χερτσλίγια και τη Ραμάτ Χασαρόν», αναφέρει ρεπορτάζ της Jerusalem Post.

Στο ίδιο δημοσίευμα υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει ένα θραύσμα από πύραυλο σε αυλή σπιτιού.

Έως αυτήν την ώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

🔴A barrage of rockets was launched from Rafah toward central Israel moments ago.

Humanitarian aid has been going into Gaza through the Kerem Shalom Crossing this morning, and now rockets are being fired at central Israel.

This is what it looked like from the Rafah Crossing: pic.twitter.com/wmQyVL4NKK

— Israel Defense Forces (@IDF) May 26, 2024