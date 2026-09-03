Έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων το ChatGPT, το Claude, το Grok, το Google Gemini και το Cursor. Νωρίτερα, μαζικό μπλακ άουτ έπληξε τις μεγαλύτερες πλατφόρμες παγκοσμίως, αφήνοντας εκατομμύρια χρήστες χωρίς πρόσβαση σε εργαλεία AI. Η ρίζα της βλάβης δεν εντοπιζόταν στους αλγόριθμους ή στον κώδικα των ίδιων των μοντέλων.

Στο στόχαστρο οι υποδομές των hyperscalers

Η προσοχή των ειδικών στράφηκε αμέσως στα θεμέλια του παγκόσμιου ιστού και συγκεκριμένα στις υποδομές των λεγόμενων hyperscalers, δηλαδή εταιρειών που διαχειρίζονται τεράστια κέντρα δεδομένων, όπως το AWS και το Microsoft Azure. Πολλές ψηφιακές υπηρεσίες φιλοξενούν δεδομένα σε αυτές τις υποδομές ή διοχετεύουν την κίνησή τους μέσω κοινών σημείων διασύνδεσης (peering points).

Παράλυση στα εργαλεία ανάπτυξης

Η αλυσίδα των επιπτώσεων επεκτάθηκε ακαριαία και σε παράγωγες εφαρμογές, καθώς αναπτυξιακά εργαλεία, όπως το Cursor παρέλυσαν τη στιγμή που διακόπηκε η επικοινωνία μέσω των απαραίτητων APIs με την OpenAI και την Anthropic.

Ευρύτερο πλήγμα στο διαδίκτυο

Το φαινόμενο, ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ ευρύτερο από την αλυσίδα εφοδιασμού της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλες αναφορές για δυσλειτουργίες σε πλήθος άλλων, παντελώς ασύνδετων ψηφιακών υπηρεσιών αποκάλυψαν μια βαθύτερη συστημική αστοχία. Τα διαθέσιμα στοιχεία συγκλίνουν στο ενδεχόμενο μιας εκτεταμένης διαταραχής στη διεθνή δρομολόγηση της διαδικτυακής κίνησης, η οποία επηρέασε κρίσιμες υποδομές κορμού, όπως τα δίκτυα Tier-1 transit και τους κεντρικούς εξυπηρετητές DNS, κόβοντας ουσιαστικά τις ψηφιακές αρτηρίες που συνδέουν τους χρήστες με τα κέντρα δεδομένων.