Με την προθεσμία της Χαμάς να εκπνέει στις 17:00, ξεκίνησαν να εκτοξεύονται ρουκέτες προς την πόλη Ασκελόν, σύμφωνα με το BBC. Μέχρι στιγμής έχουν εκτοξευθεί πέντε δέσμες ρουκετών προς την πόλη του Ισραήλ, ενώ σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση επλήγη ένα ξενοδοχείο, αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Οι περισσότερες εκ των ρουκετών ωστόσο, εξουδετερώθηκαν από το σύστημα άμυνας, Iron Dome. Στο μεταξύ, στο σημείο της επίθεσης και σε γειτονικές περιοχές ηχούν σειρήνες.

Μάλιστα ταυτόχρονα, το βρετανικό δίκτυο μεταδίδει ότι την ίδια ώρα που ακούγονται συνεχείς εκρήξεις στην Ασκελόν, οι ισραηλινές δυνάμεις επιτίθενται στη Γάζα με επιδρομές σε πολλαπλούς στόχους.

Υπενθυμίζεται ότι η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, είχε δώσει τελεσίγραφo στους κατοίκους της περιοχής, με την εξής ανακοίνωση:

«Σε απάντηση στο έγκλημα του εχθρού να αναγκάσει το λαό μας να αφήσει τα σπίτια του στην Λωρίδα της Γάζας, δίνουμε διορία τους κατοίκους της κατεχόμενης Ασκελόν να φύγουν πριν από τις πέντε απόψε. Εμείς σας προειδοποιήσαμε».

Παράλληλα, πληροφορίες για ομοβροντία ρουκετών το απόγευμα από το νότιο Λίβανο προς το Ισραήλ, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο τρεις πηγές ασφαλείας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι απαντά με πυρά πυροβολικού σε ρουκέτες που εκτοξεύονται από τον Λίβανο.

Μια πηγή ασφαλείας τόνισε ότι ο βομβαρδισμός έγινε από παλαιστινιακές φατρίες. Μια δεύτερη πηγή ανέφερε ότι βομβαρδισμοί έπληξαν τη νότια περιοχή από την οποία εκτοξεύτηκαν οι ρουκέτες.

Σειρήνες ηχούν στο βόρειο Ισραήλ, ανέφεραν με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (πρώην twitter) οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

⚡️Video of the rocket launches from Gaza towards Ashkelon pic.twitter.com/f8ubW56Ulx

The Massive Rocket Attack on Ashkelon which Hamas had Insinuated would begin at 5pm has begun at exactly 5pm. pic.twitter.com/cjBsdkyGol

— OSINTdefender (@sentdefender) October 10, 2023