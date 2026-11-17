Η ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου των UCLA Bruins (Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας) διανύει μια εξαιρετική σεζόν, μετρώντας το απόλυτο με 10 νίκες σε 10 αγώνες και καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στην εθνική κατάταξη των ΗΠΑ. Ωστόσο, το θέμα συζήτησης των ημερών γύρω από το πανεπιστήμιο δεν είναι οι επιδόσεις των παικτών, αλλά οι μαζορέτες της ομάδας.

Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο σε αργή κίνηση που καταγράφηκε κατά την τηλεοπτική μετάδοση του νικηφόρου αγώνα (22-14) των Bruins απέναντι στο Illinois το περασμένο Σάββατο. Το σύντομο απόσπασμα, το οποίο δείχνει τις τσιρλίντερ του UCLA να χορεύουν, έκανε τον γύρο του διαδικτύου συγκεντρώνοντας περισσότερες από 30 εκατομμύρια προβολές.

Το επίμαχο κλιπ αναρτήθηκε αρχικά από μια σελίδα οπαδών των Ohio State Buckeyes, με τους διαχειριστές να προσθέτουν την εξής λεζάντα: «Μεταγραφή στο UCLA». Η ιλιγγιώδης ταχύτητα με την οποία διαδόθηκε το βίντεο είχε ως αποτέλεσμα οι τρεις πρωταγωνίστριες του χορευτικού να γνωρίσουν αστραπιαία διασημότητα μέσα σε ένα μόλις βράδυ.

Ποιες είναι όμως οι νεαρές που τράβηξαν όλα τα βλέμματα πάνω τους; Η Κιλάν Κασέμ αποτελεί μέλος της χορευτικής ομάδας του UCLA από το 2025, ενώ παράλληλα ανήκει στο τοπικό παράρτημα της γνωστής φοιτητικής αδελφότητας Alpha Phi.

Η Χάιλεϊ Λιού, επίσης ενεργό μέλος της ομάδας χορού, ετοιμάζεται για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, καθώς ανακοίνωσε πρόσφατα πως την ερχόμενη χρονιά θα ενταχθεί στο δυναμικό της Deloitte στο Λος Άντζελες, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της αναλύτριας στρατηγικής επιχειρηματικής τεχνολογίας.

Την τριάδα συμπληρώνει η κοκκινομάλλα Σαρλίζ Τρου Τρουχίλο, η οποία διαθέτει ήδη ένα εντυπωσιακό βιογραφικό. Εκτός από την ιδιότητά της ως φοιτήτρια στο UCLA, έχει στεφθεί Miss California για το 2026 και ασχολείται επαγγελματικά με τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου (content creator) από το 2016.