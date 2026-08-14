Μετά από μια περίοδο έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ίλον Μασκ φαίνεται πως αποφάσισαν να αφήσουν στην άκρη τις διαφωνίες τους.

Η επαναπροσέγγισή τους δεν είναι τυχαία, καθώς στο βάθος προβάλλει ένας κοινός και κρίσιμος πολιτικός σκοπός: η επικράτηση των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, για τη διατήρηση του ελέγχου στο Κογκρέσο.

Το τετ-α-τετ στον αέρα

Η επιβεβαίωση για το λιώσιμο του πάγου ήρθε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού προς την Κίνα με το Air Force One. Στο προεδρικό αεροσκάφος, δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο, την οικογένειά του και στελέχη της κυβέρνησης, βρισκόταν και ο ισχυρός άνδρας της Tesla και της SpaceX.

Όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, το κλίμα ανάμεσα στους δύο άνδρες ήταν ιδιαίτερα θερμό. Συζήτησαν για την κατασκευή νέων βιομηχανικών μονάδων επί αμερικανικού εδάφους, ενώ ο Τραμπ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για μια πρόσφατη εκτόξευση της SpaceX. Στην ίδια συνάντηση, ο Μασκ έδωσε την είδηση που περίμενε το επιτελείο του Λευκού Οίκου: την πρόθεσή του να ενισχύσει οικονομικά την προεκλογική εκστρατεία του κόμματος.

Επιχείρηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για τις κάλπες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μασκ προτίθεται να διοχετεύσει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια στο America PAC, το πολιτικό φορέα που είχε συστήσει το 2024. Τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν σε εκστρατείες συσπείρωσης και κινητοποίησης των ψηφοφόρων σε πολιτείες-κλειδιά.

Η κίνηση αυτή εξυπηρετεί αμοιβαία συμφέροντα. Για τον Τραμπ, μια ενδεχόμενη νίκη των Δημοκρατικών θα σήμαινε νέες κοινοβουλευτικές έρευνες. Για τον Μασκ, η διατήρηση των Ρεπουμπλικανών στην εξουσία προστατεύει τις επιχειρήσεις του, οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε κρατικές αναθέσεις.

Το χρονικό της ρήξης: Από τις ύβρεις στις απειλές

Η διαδρομή μέχρι τη συμφιλίωση δεν ήταν εύκολη. Όταν ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία, ο Μασκ ανέλαβε ρόλο συμβούλου για τη συρρίκνωση του κρατικού μηχανισμού, προκαλώντας όμως έντονες τριβές με υπουργούς που ενοχλούνταν από τις παρεμβάσεις του.

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, όταν ο Μασκ άφησε αιχμές στα social media για τη σχέση του Τραμπ με την υπόθεση Έπστιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε απειλώντας με ακύρωση των αμυντικών συμβολαίων της SpaceX, κατηγορώντας παράλληλα τον δισεκατομμυριούχο ότι αντιδρά στην κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Ο Μασκ χαρακτήρισε το κυβερνητικό νομοσχέδιο «έκτρωμα» και δήλωσε πως χωρίς τη δική του οικονομική στήριξη το 2024, ο Τραμπ δεν θα είχε εκλεγεί ποτέ.

Οι παρασκηνιακοί διαμεσολαβητές

Για να αποφευχθεί η οριστική ρήξη, ανέλαβαν δράση κορυφαία στελέχη. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η προσωπάρχης Σούζι Γουάιλς επικοινώνησαν άμεσα με τον Μασκ για να ρίξουν τους τόνους. Ο επιχειρηματίας υποχώρησε, κάνοντας δημόσια αυτοκριτική για τη συμπεριφορά του.

Σημαντικό ρόλο έπαιξαν επίσης:

– Ο παράγοντας SpaceX: Η αμερικανική κυβέρνηση συνειδητοποίησε ότι τα συμβόλαια της εταιρείας με το Πεντάγωνο και τη NASA ήταν υπερβολικά κρίσιμα για την εθνική ασφάλεια ώστε να διακινδυνεύσει μια ρήξη.

– Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Διατήρησε διαύλους επικοινωνίας, ενώ επενδυτικά σχήματα με τα οποία συνδέεται τοποθετήθηκαν σε εταιρείες του Μασκ (xAI, Neuralink).

– Διοικητικές αλλαγές: Ο Τραμπ απομάκρυνε από την Ουάσιγκτον πρόσωπα με τα οποία ο Μασκ είχε συγκρουστεί και επανέφερε συμμάχους του σε καίριες θέσεις, όπως στη διοίκηση της NASA.

Η συνάντηση που έσπασε τον πάγο

Κομβικό σημείο στάθηκε η συνάντησή τους στην επιμνημόσυνη τελετή για τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πριν από τον θάνατό του προσπαθούσε να τους συμφιλιώσει. Η σύντομη αλλά θερμή χειραψία τους εκείνη την ημέρα επισφραγίστηκε με μια ανάρτηση του Μασκ με τη λεζάντα «Για τον Τσάρλι».

Παρά την αποκατάσταση των επαφών ανάμεσα στον Τραμπ και τον Μασκ, οι οποίες πλέον περιορίζονται σε μηνιαίες συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη και τη γεωπολιτική, η νέα σχέση διαφέρει από το παρελθόν.

Ο ίδιος ο Μασκ παραδέχθηκε πρόσφατα ότι είχε εμπλακεί περισσότερο από όσο έπρεπε στην πολιτική.

Αυτή τη φορά, επιλέγει να στηρίξει το κόμμα κυρίως με την οικονομική του ισχύ, διατηρώντας χαμηλότερο δημόσιο προφίλ.

Δεν πρόκειται πλέον για μια στενή προσωπική φιλία, αλλά για μια κυνική, αμοιβαία ωφέλιμη πολιτική συμμαχία.