Στη Τζαμάικα, με ταχύτητα ανέμων που φτάνουν ακόμη και τα 270 χλμ. την ώρα, βρίσκεται ήδη ο τυφώνας «Μελίσσα», ο ισχυρότερος που έχει πλήξει φέτος τον Ατλαντικό.

Ο «τυφώνας του αιώνα», όπως έχει χαρακτηριστεί, πλησιάζει απειλητικά στο κέντρο της πρωτεύουσας, Κίνγκστον.

Σφοδρές είναι οι βροχοπτώσεις στα νότια του νησιού, ενώ τουλάχιστον 150.000 κάτοικοι έχουν λάβει ήδη εντολή εκκένωσης.

Η νησιωτική χώρα δεν έχει δεχθεί άμεσο πλήγμα από τυφώνα εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Και ποτέ Κατηγορίας 5. Όργανο του ΟΗΕ περιγράφει την «Μελίσσα» ως «καταιγίδα του αιώνα».

«Ο κυκλώνας Μελίσσα, που μπορεί να είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της Τζαμάικα και έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε αρκετούς ανθρώπους, πιθανόν να επηρεάσει άμεσα τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους», προειδοποίησε σήμερα ο Ερυθρός Σταυρός.

«Είναι η τελευταία σας ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας» το μήνυμα των Αρχών προς τους κατοίκους.

Οι δρόμοι στις πόλεις είναι άδειοι, καθώς οι κάτοικοι κλείστηκαν στα σπίτια τους. Αψηφώντας τις οδηγίες των Αρχών, μόνο δύο από τους συνολικά 50.000 έχουν σπεύσει σε καταφύγια.

Οι κάτοικοι τρέχουν να πάρουν μέτρα προστασίας, τα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν αδειάσει, ενώ εκατοντάδες τουρίστες έχουν εγκλωβιστεί μετά το κλείσιμο του αεροδρομίου στο νησί της Καραϊβικής.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε για κατολισθήσεις, «καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες» και ανέμους που «μπορεί να προκαλέσουν ολική κατάρρευση κτηρίων».

Ο τυφώνας Μελίσσα έχει ήδη σκοτώσει τρία άτομα στην Αϊτή, τρία στην Τζαμάικα και ένα στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Οι τρεις θάνατοι στην Τζαμάικα συνέβησαν, κατά την διάρκεια κοπής δέντρων. Δύο από αυτούς πέθαναν όταν δέντρα έπεσαν πάνω τους και ένα άτομο υπέστη ηλεκτροπληξία, είπε ο Υπουργός Υγείας, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Άλλα 13 άτομα τραυματίστηκαν κατά τις προετοιμασίες. Πολλά από αυτά έπεσαν από σκάλες ή στέγες, πρόσθεσε ο Υπουργός.

Heavenly Father, we lift up the people of Jamaica as Hurricane Melissa strikes their island. Please place Your hand of protection over every family, home, and community. Calm the winds, lessen the destruction, and bring peace to fearful hearts. Strengthen first responders and… pic.twitter.com/b7hmBovm3W — Living Christian (@livechristian1) October 27, 2025



«Ολόκληρος ο πληθυσμός, θα μπορούσε να επηρεαστεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Νεσεφόρ Μγκέντι, επικεφαλής της αντιπροσωπείας στη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) ανακοίνωσε ότι αναμένει σήμερα μια εικόνα καταστροφής στην Τζαμάικα, καθώς ο Μελίσσα θα φτάσει στη στεριά συνοδευόμενος από ανέμους, που η ταχύτητά τους ξεπερνάει τα 300 χλμ./ώρα, από πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Ο Μελίσσα είναι ο σφοδρότερος κυκλώνας που πλήττει το νησί αυτό τον αιώνα.

This is a truly terrifying image – Jamaica in relation to the actual size of Hurricane Melissa as it approaches the island. Whatever God you pray to, or not, I reckon the people of Jamaica could do with some divine intervention right now. 🙏 pic.twitter.com/If3B2LXUpt — Keith A Pearson (@keithapearson) October 28, 2025

«Για την Τζαμάικα θα είναι ο κυκλώνας του αιώνα, με βεβαιότητα», σχολίασε η ειδική του WMO στους τροπικούς κυκλώνες Αν-Κλερ Φοντάν, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

We are witnessing some of the most jaw-dropping hurricane satellite imagery ever recorded in the Atlantic. Category 5 Hurricane Melissa is stalled off Jamaica with near-perfect structure and a crystal-clear eye. pic.twitter.com/Cu6tgJRFmL — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) October 28, 2025

Καθώς ο τυφώνας Μελίσσα πλησίαζε απειλητικά, οι Αρχές της Τζαμάικα έκλεισαν τα λιμάνια και το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Ο τυφώνας απειλεί επίσης τις ανατολικές ακτές της Κούβας, τις νότιες Μπαχάμες και τα νησιά Τέρκς και Κέικος.

Sped up video of the Hurricane Hunters passing through the eye of Category 5 Hurricane Melissa today, just to the south of Jamaica. Speechless. https://t.co/AkAS4VZ3ij pic.twitter.com/6KsMQyt2fF — Backpirch Weather (@BackpirchCrew) October 27, 2025

Ο τελευταίος ισχυρός τυφώνας που σάρωσε την Τζαμάικα, ήταν ο Γκίλμπερτ τον Σεπτέμβριο του 1988, που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε όλη τη χώρα. Έκτοτε, η νήσος έχει πληγεί από αρκετούς κυκλώνες, με πιο πρόσφατο τον Μπέριλ τον Ιούλιο του 2024.

Απρόσμενα ισχυρός για την εποχή, άφησε πίσω τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος