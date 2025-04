Με σχεδόν 300 μετασεισμούς συνεχίζεται η «ακολουθία» του ισχυρού σεισμού των 6,2 Ρίχτερ, που έγινε χθες το μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη.

Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ερντογάν συμμετείχε σε σύσκεψη της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία εξετάστηκαν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με τον σεισμό των 6,2 βαθμών στα ανοιχτά της Σηλυβρίας, στη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Μετά τη σύσκεψη ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι στη σύσκεψη αξιολογήθηκαν τα μέτρα που λαμβάνονται για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του σεισμού. «Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε απώλειες ζωών. Ως κράτος είμαστε σε επιφυλακή όλο το εικοσιτετράωρο» τόνισε.

Στη συνέχεια, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάn συναντήθηκε με πολίτες σε καφετέρια της περιοχής Κιαγιτχανέ, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Συνομίλησε μαζί τους και πήρε πρωινό τσάι.

Εν τω μεταξύ συνεχίζεται η μετασεισμική ακολουθία από την ισχυρή δόνηση των 6,2 βαθμών που έγινε χτες στις 12:49 μ.μ. Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί περίπου 300 μετασεισμοί. Ο τελευταίος μεγάλος μετασεισμός σημειώθηκε στις 7:19 το πρωί εντάσεως 4,1 βαθμών, σύμφωνα με το AFAD. Ο μεγαλύτερος μετασεισμός, μεγέθους 5,9 βαθμών είχε σημειωθεί χτες στις 12:51 μ.μ.

Αρκετοί κάτοικοι, κυρίως στα δυτικά προάστια της Κωνσταντινούπολης – στις περιοχές Αβτζιλάρ, Εσένγιουρτ, Γενί Μπόσνα, Μπαχτσελίεβλερ, Μπεϊλίκντουζου- επέλεξαν να περάσουν τη νύχτα σε σκηνές και αυτοκίνητα σε ανοικτούς χώρους και πάρκα.

Η Κωνσταντινούπολη ζει υπό τον φόβο ενός «Μεγασεισμού» καθώς βρίσκεται 20 χλμ από το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας και οι ειδικοί κάνουν εκτιμήσεις που δεν αποκλείουν έναν ακόμη μεγαλύτερο σεισμό, που θα προκαλούσε μερική ή ολική κατάρρευση εκατοντάδων χιλιάδων κτηρίων.

Σύμφωνα με νεότερο υπολογισμό, που έκανε γνωστό σε δηλώσεις του ο υπουργός Υγείας Κεμάλ Μεμισόγλου, ο συνολικός αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 236. Οι τραυματισμοί που καταγράφηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν αποτέλεσμα κινήσεων πανικού και πτώσεων.

Μέχρι στιγμής 221 από τους τραυματίες έχουν πάρει εξιτήριο μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας τους. Ακόμη 15 εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Στη δήλωσή του ο Μεμισόγλου ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και ευχαρίστησε «όλο το προσωπικό μας που εργάζεται τόσο στο πεδίο και στις υγειονομικές μας εγκαταστάσεις από την πρώτη στιγμή του συμβάντος. Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας και το έθνος μας από κάθε είδους καταστροφές».

Ο ισχυρός σεισμός στην Κωνσταντινούπολη ήταν της τάξης των 6,2 ρίχτερ με ώρα τις 12:49 το μεσημέρι της Τετάρτης. Σημειώθηκε στη θάλασσα του Μαρμαρά, 28 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης), με εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Η δόνηση όπως την κατέγραψε ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ευπάλιο:

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους πανικόβλητοι, είπαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και αρνούνται να ξαναμπούν στα κτήρια στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης.

🇹🇷 6.2 MAGNITUDE EARTHQUAKE STRIKES ISTANBUL

‼️The epicenter was located in the Sea of Marmara.

The city shook noticeably, but there have been no reports of casualties or damage so far. pic.twitter.com/tCe0V9GqtM

— NEXTA (@nexta_tv) April 23, 2025