Το Ιράν, τις τελευταίες εβδομάδες, θυμίζει ένα καζάνι που βράζει. Η οργή του λαού έχει ξεχειλίσει, χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν καθημερινά κατά του καθεστώτος των Αγιατολάδων, την ώρα που η Κυβέρνηση απαντάει με βίαια καταστολή και αντιδιαδηλώσεις.

Τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου, χιλιάδες Ιρανοί κατέκλυσαν την πλατεία Enghelab (αλλιώς γνωστή και ως «Πλατεία της Επανάστασης»), στην Τεχεράνη, για να υποστηρίξουν την Ιρανική Κυβέρνηση, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Το πλήθος, κρατώντας σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εξέφρασε την υποστήριξή του στο καθεστώς και με προσευχές, απέτινε φόρο τιμής στα μέλη των Δυνάμεων Ασφαλείας, που έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων – αυτές που το κράτος αποκαλεί «εξεγέρσεις».

Δείτε βίντεο που προβλήθηκε από την κρατική τηλεόραση από την αντιδιαδήλωση στο κέντρο της Τεχεράνης:

Σοκάρουν οι εικόνες από τα νεκροτομεία της ιρανικής πρωτεύουσας

Την ίδια ώρα, παρά το διαδικτυακό μπλακ άουτ που έχει επιβληθεί στη χώρα, βίντεο και εικόνες από τις διαδηλώσεις έχουν διαρρεύσει στα social media, δείχνοντας τόσο πλάνα από τις διαδηλώσεις που όλο και πληθαίνουν, όσο και από τα νεκροτομεία της Τεχεράνης, όπου μεταφέρονται πολλοί από τους νεκρούς.

Το βράδυ της Κυριακής, 11 Ιανουαρίου, η μη κυβερνητική οργάνωση «Iran Human Rights» (IHR) επιβεβαίωσε τον θάνατο τουλάχιστον 483 διαδηλωτών. Η IHR εκτίμησε επίσης ότι περισσότεροι από 10.600 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί.

Σύμφωνα με την ομάδα Ακτιβιστών Υπεράσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRANA), που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, οι νεκροί είναι ακόμα περισσότεροι, έχοντας φτάσει τους 550. Όπως ανακοίνωσε η οργάνωση την Κυριακή, τουλάχιστον 550 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ακόμη 579 αναφορές θανάτων παραμένουν υπό διερεύνηση, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό στους 1.129 νεκρούς. Παράλληλα, περισσότεροι από 10.681 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε φυλακές της χώρας μετά τη σύλληψή τους – κατά τη HRANA.

Οι ιρανικές Αρχές δεν έχουν δώσει στοιχεία για νεκρούς από τις ταραχές, τις οποίες αποδίδουν σε «ταραξίες» που ενθαρρύνονται από ξένες δυνάμεις.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η πλειονότητα των θυμάτων σκοτώθηκε από πραγματικά πυρά ή σκάγια, κυρίως από κοντινή απόσταση. Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση στην Τεχεράνη μετέδωσε εικόνες με δεκάδες σάκους με σορούς στο ιατροδικαστικό γραφείο, αποδίδοντας τους θανάτους σε γεγονότα που προκλήθηκαν από «ένοπλους τρομοκράτες», ενώ προβλήθηκε και υλικό από πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Ιατροδικαστικό Κέντρο Καχριζάκ, περιμένοντας να αναγνωρίσουν τις σορούς των νεκρών.

Δείτε το βίντεο από τα νεκροτομεία, που προβλήθηκε και από τη γαλλική «Le Monde»:

Χωρίς διαδίκτυο παραμένει το Ιράν

Η σχεδόν πλήρης «εθνική διακοπή» της λειτουργίας του Διαδικτύου που επέβαλε η Τεχεράνη συνεχίζεται για περισσότερο από «84 ώρες», σύμφωνα με την μη κυβερνητική οργάνωση NetBlocks, που παρακολουθεί την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Σε μια προσπάθεια να ελέγξει τις πληροφορίες που προβάλλονται από τη χώρα στο εξωτερικό, το καθεστώς έχει «ρίξει μαύρο» σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, και όχι μόνο. Ακόμα και έτσι, πλάνα καταφέρνουν να βρουν τον δρόμο τους προς τον παγκόσμιο «ιστό».

«Δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για αυτόν»

Το πρωί της Δευτέρας, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε, ενώπιον ξένων πρέσβεων στην Τεχεράνη, πως η κατάσταση στο Ιράν «βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο», μετά τα βίαια επεισόδια του Σαββατοκύριακου.

Ο Αμπάς Αραγτσί πρόσθεσε ότι η προειδοποίηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον της Τεχεράνης, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επέμβουν αν οι διαδηλώσεις γίνουν αιματηρές, «υποκινεί τρομοκράτες για να στοχοθετούν διαδηλωτές» και Δυνάμεις Ασφαλείας, προκειμένου να προκαλέσουν επέμβαση από ξένη δύναμη.

«Δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για αυτόν, όπως και για διάλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Στη συνέχεια, διαβεβαίωσε ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο θα αποκατασταθεί σύντομα στη χώρα.

Άνοιξε δίαυλος επικοινωνίας με τις ΗΠΑ

Παρ’ όλες τις προειδοποιήσεις και απειλές που έχουν ανταλλαχθεί μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει πως ένας δίαυλος επικοινωνίας είναι «ανοιχτός» ανάμεσα στη χώρα και τον Αμερικανό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή.

ΕΕ: Νέες αυστηρότερες κυρώσεις για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων

«Είναι απολύτως απαράδεκτο άνθρωποι που διαδηλώνουν ειρηνικά για την ελευθερία τους να συλλαμβάνονται και να σκοτώνονται», δήλωσε, παράλληλα, η επικεφαλής Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάολα Πινό, ερωτηθείσα για τις διαδηλώσεις στο Ιράν, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στους «εξαιρετικά γενναίους πολίτες του Ιράν -γυναίκες, άνδρες και νέους ανθρώπους – που διαδηλώνουν για την ελευθερία τους».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανούνι, δήλωσε ότι «είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε νέες, αυστηρότερες κυρώσεις μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων», που θα συμπληρώσουν το πλαίσιο των κυρώσεων στο οποίο ήδη έχουν ενταχθεί άτομα και οντότητες τα προηγούμενα χρόνια. Όπως τόνισε, η απόφαση ανήκει στα κράτη – μέλη και απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο.

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, ο κ. Ελ Ανούνι, ρωτήθηκε και για τις κυρώσεις στα Σώματα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάσταση (IRGC), λέγοντας ότι «η ΕΕ έχει ήδη εντάξει το σύνολο του Σώματος στο καθεστώς κυρώσεων για τα όπλα μαζικής καταστροφής. Αυτό συνεπάγεται πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση παροχής οικονομικών πόρων. Επιπλέον, έχουν ενταχθεί άτομα και οντότητες του IRGC για παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και για τη στήριξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας».

Τέλος, σε ό,τι αφορά την πιθανή ένταξη στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ, οι συζητήσεις μεταξύ των κρατών-μελών βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως τόνισε και ξεκαθάρισε ότι «κάθε τέτοια απόφαση απαιτεί ομοφωνία».

Από την πλευρά τους, η Γερμανία, η Κίνα και ο Καναδάς καταδίκασαν επίσης την καταστολή της ιρανικής Κυβέρνησης.