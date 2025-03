Το Ιράν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, μετά την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη να σταματήσει «αμέσως» οποιαδήποτε υποστήριξη προς τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν το Σάββατο 15/3, αεροπορικές επιδρομές κατά των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλα τμήματα στη χώρα αυτή, και την πρωτεύουσα Σαναά.

US Strikes Houthi Targets In Yemen In Massive Bombardment

President Trump launched large-scale attacks on Yemen’s Houthis overnight after the group threatened to target Israeli-linked ships in the Red Sea over Gaza’s blockade.

The US strikes have killed at least 23 people in… pic.twitter.com/zhzzmqSLmV

— RT_India (@RT_India_news) March 16, 2025