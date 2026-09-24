Μέσα σε κλίμα ανοιχτής αντιπαράθεσης και αποδοκιμασιών ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Την ώρα που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει την ομιλία του, ακούστηκαν γιουχαΐσματα, ενώ δεκάδες αντιπροσωπείες επέλεξαν να αποχωρήσουν μαζικά από την αίθουσα.

Αντιδρώντας στο κύμα φυγής, ο Νετανιάχου ξεκίνησε την τοποθέτησή του σε ιδιαίτερα επιθετικό τόνο, προκαλώντας όσους διπλωμάτες είχαν παραμείνει: «Προτού ξεκινήσω, απλώς μια σύντομη ανακοίνωση: αν υπάρχουν και άλλοι ηθικοί – δειλοί που δεν έχουν εγκαταλείψει ακόμη αυτή την αίθουσα, παρακαλώ κάντε το τώρα!».

Η αποχώρηση των αντιπροσωπειών:

Συνεχίζοντας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στηλίτευσε τη στάση των κρατών που αποχώρησαν, υποστηρίζοντας πως η χώρα του αποτελεί ασπίδα και για τη δική τους ασφάλεια, αποκαλύπτοντας μάλιστα το παρασκήνιο των επαφών του με ξένους ηγέτες: «Τώρα, θέλετε να ακούσετε την απόλυτη ειρωνεία; Το Ισραήλ υπερασπίζεται επίσης πολλές από τις χώρες των οποίων οι εκπρόσωποι μόλις αποχώρησαν από αυτή την αίθουσα. Στην πραγματικότητα, θέλω να ξέρετε ότι πολλοί από τους ηγέτες τους μας ευχαριστούν μάλιστα κατ’ ιδίαν που εξουδετερώσαμε τα πυρηνικά του Ιράν».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες, κατονομάζοντας ευθέως τη Βρετανία και τη Γαλλία. Απαντώντας στις αιτιάσεις περί ισραηλινής αποικιοκρατίας, υπενθύμισε με δεικτικό τρόπο το ιστορικό παρελθόν των δύο αυτών κρατών: «Κατηγορούν το Ισραήλ, το μικροσκοπικό Ισραήλ, για αποικιοκρατία. Και ποιος μας κατηγορεί; Ανάμεσά τους, άνθρωποι στη Βρετανία και στη Γαλλία. Προς Θεού, αυτοί εφηύραν τον όρο, οι αποικίες τους κάλυπταν ολόκληρη την υφήλιο. Αποικιοκρατία; Κάντε μας τη χάρη!».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έγινε αποδέκτης αποδοκιμασιών:

Κλείνοντας το συγκεκριμένο σκέλος της ομιλίας του, ο Νετανιάχου έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν, υπενθυμίζοντας τη δέσμευση που είχε αναλάβει από το ίδιο ακριβώς βήμα πριν από μιάμιση δεκαετία σχετικά με την ιρανική απειλή: «Πριν από 14 χρόνια, στάθηκα σε αυτό το βήμα και τράβηξα μια κόκκινη γραμμή. Ορκίστηκα να εμποδίσω τη δολοφονική δικτατορία του Ιράν να αναπτύξει ατομικές βόμβες, πυρηνικά όπλα με στόχο την καταστροφή του Ισραήλ, πυρηνικά όπλα που θα μπορούσαν να απειλήσουν ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό ακριβώς κάναμε. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο».

Ο ίδιος κάλεσε με επιθετικό τόνο όποιον άλλον ήθελε να αποχωρήσει, να το κάνει: