Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη δολοφονία του Διοικητή της παραστρατιωτικής δύναμης Basij, Gholamreza Soleimani. «Η εξόντωσή του προστίθεται στις δεκάδες ανώτερους Διοικητές των Ενόπλων Δυνάμεων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, και προκαλεί ένα ακόμη βαρύ πλήγμα στις Δομές Διοίκησης και Ελέγχου Ασφαλείας του καθεστώτος», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet έλαβε επιβεβαίωση από τον Υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατζ ότι ο ισχυρός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, σκοτώθηκε στην επίθεση των IDF κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Τεχεράνη.

Ο Λαριτζανί θεωρούνταν ο πιο ισχυρός άνθρωπος στο ιρανικό καθεστώς, καθώς και ο de facto ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ιράν, ωστόσο, δημοσίευσε ένα μήνυμα που αποδίδεται στον Λαριτζανί και έγραφε: «Με χτύπησαν; Είναι προπαγάνδα».

Πηγή: La Repubblica