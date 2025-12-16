Τα φλας των φωτογράφων άστραψαν προκειμένου να αποτυπώσουν το στιγμιότυπο της χειραψίας μεταξύ της Τζόρτζια Μελόνι και του προέδρου της Μοζαμβίκης Ντάνιελ Τσάπο, σε φωτογραφίες που έγιναν… viral και προκάλεσαν κύμα σχολίων στο διαδίκτυο.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια έκπληξη, όταν υποδέχτηκε τον Πρόεδρο της Μοζαμβίκης Ντανιέλ Τσάπο στη Ρώμη, στο κόκκινο χαλί του Παλάτσο Κίτζι, την περασμένη εβδομάδα.

Στην έδρα της ιταλικής κυβέρνησης, η Μελόνι και ο Τσάπο στάθηκαν μαζί, δίπλα μαζί, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί η διαφορά ύψους των δύο ηγετών. Σημειώνεται ότι ο Τσάπο έχει ύψος 2,04, ενώ η Μελόνι μόλις 1,58.

Σε αρκετά από τα στιγμιότυπα, η έκπληξη της Ιταλίδας πρωθυπουργού αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στο πρόσωπό της, τη στιγμή που αντιλήφθηκε το πόσο ψηλότερος από αυτήν ήταν ο συνομιλητής της.

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 50η επέτειο της ανεξαρτησίας της Μοζαμβίκης και της καθιέρωσης διπλωματικών σχέσεων με την Ιταλία, επισφράγισε τη διμερή εταιρική σχέση των δύο χωρών και τη δέσμευσή τους για την υλοποίηση πολυάριθμων κοινών πρωτοβουλιών.

Δείτε το βίντεο: