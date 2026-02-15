Με ειδικό τάγμα σχεδιάζει η Ελλάδα να συμμετάσχει στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα, η οποία βρίσκεται υπό συγκρότηση.

Την είδηση μεταφέρει η εφημερίδα Καθημερινή σε δημοσίευμά της. Όπως επισημαίνεται, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ανάγκη η Αθήνα να στείλει σαφές μήνυμα ότι επιδιώκει ενεργό ρόλο στις εξελίξεις και στις προσπάθειες διαχείρισης των κρίσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ελληνική συμμετοχή θα αφορά δύναμη επιπέδου τάγματος μειωμένης σύνθεσης, αποτελούμενη από περίπου 100 έως 150 στελέχη. Στην αποστολή προβλέπεται να συμμετέχουν μονάδες του Υγειονομικού και του Μηχανικού, καθώς και τμήματα ασφαλείας με μάχιμο ρόλο.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα μάχιμα τμήματα του ελληνικού στρατού θα αναπτυχθούν στο Ισραήλ και στη Γάζα, με αποστολή τη συνοδεία και προστασία των υπολοίπων μονάδων. Το Μηχανικό αναμένεται να συνεισφέρει και με εξοπλισμό για έργα υποδομής, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας εκτιμάται ότι θα κινούνται με τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης, πιθανότατα τύπου M-1117.

Σημειώνεται πως πληροφορίες για το πλήρες επιχειρησιακό πλαίσιο δεν έχουν ακόμη δοθεί, καθώς η επιχείρηση βρίσκεται στη φάση της σχεδίασης. Ωστόσο, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, η ελληνική δύναμη αναμένεται να εδρεύει στην περίμετρο ασφαλείας που έχουν δημιουργήσει γύρω από τη Γάζα οι δυνάμεις άμυνας του Ισραήλ (IDF).