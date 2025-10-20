Επιμέλεια κειμένου: Μαριάννα Κορνάρου

Πρωινό Κυριακής 19/10/2025. Ο πλανήτης θα θυμάται για χρόνια πως… έζησε ένα διαφορετικό επεισόδιο από τις περίφημες ληστείες του Αρσέν Λουπέν, του ήρωα που σκαρφίστηκε ο Μορίς Λεμπράν και μπαινόβγαινε με άνεση, κάτω από τη μύτη της αστυνομίας στο Λούβρο, κλέβοντας πολύτιμα διαμάντια και πανάκριβα εκθέματα. Μόνο που αυτή τη φορά, το απίθανο σκηνικό έγινε πραγματικότητα. Οι Αρχές μάλιστα, εκτιμούν πως η… κινηματογραφική ληστεία έγινε με εντολή συλλέκτη, από επαγγελματίες του είδους, που σχεδίασαν μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια της. Δεν αποκλείεται επίσης να είχαν πληροφόρηση και βοήθεια από μέσα, δηλαδή από την ίδια την φύλαξη ή το προσωπικό του Λούβρου.

Όπως έγινε γνωστό, 4 μασκοφόροι απέκτησαν πρόσβαση στο κτήριο από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη κατασκευαστικές εργασίες. Πήραν ένα αναβατόριο εμπορευμάτων για να έχουν άμεση πρόσβαση στην Πινακοθήκη Απόλλων. Εκεί έσπασαν τα παράθυρα, οι 2 μπήκαν μέσα, και άρχισαν να κόβουν με τροχό τις προθήκες με τα πολύτιμα κοσμήματα. Οι κλέφτες πήραν φεύγοντας (με δύο απλά σκούτερ) εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας: ένα κολιέ με ζαφείρια Κεϋλάνης, μία διαμαντένια καρφίτσα, χρυσόδετα σκουλαρίκια με πολύτιμους λίθους, ένα σμαραγδένιο περιδέραιο, μία περίτεχνη τιάρα και άλλα.

Μάλιστα, βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες βράδυ κατέγραψε έναν εξ’ αυτών επί τω έργω.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Το Λούβρο αποδείχτηκε ευάλωτο

Η Γαλλία …πάγωσε στο άκουσμα της είδησης. Ένα από τα κορυφαία μουσεία του πλανήτη, όπου φυλάσσονται εκθέματα και κειμήλια αμύθητης ιστορικής και οικονομικής σημασίας αλώθηκε και παρά την τεχνολογία, τα μέτρα ασφαλείας και την φρούρηση, αποδείχτηκε ανίκανο να προστατεύσει τους θησαυρούς του. Και άρα ευάλωτο.

Έφτασε ένα αναβατόριο, το πρόσχημα πως γίνονταν εργασίες στο χώρο και κάποιοι έδρασαν ανενόχλητοι κάτω από τη μύτη των φρουρών. Όπως ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν.

Braquage du Musée du Louvre avec un monte-charge pour accéder au 1er étage, et repartent en T-max tout ça à côté de la préfecture de police de Paris 🤯 pic.twitter.com/KMJdy57Srh — R’ (@SHYBL_cplc) October 19, 2025

Πάντως, οι συναγερμοί, που βρίσκονταν στο εξωτερικό παράθυρο της γκαλερί Απόλλων (όπου έγινε η ληστεία) καθώς και στις δύο προθήκες υψίστης ασφαλείας, «ενεργοποιήθηκαν» κατά τη στιγμή της διάρρηξης, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού.

«Οι πέντε υπάλληλοι του μουσείου, που ήταν παρόντες στην αίθουσα και στους παρακείμενους χώρους, παρενέβησαν αμέσως» για να ειδοποιήσουν την αστυνομία και να διασφαλίσουν την εκκένωση του χώρου, διαβεβαίωσε επίσης το υπουργείο, το οποίο επαίνεσε τον «επαγγελματισμό» τους. Όμως η ληστεία δεν αποτράπηκε και τα πολύτιμα κοσμήματα έκαναν … φτερά. Ανάμεσά τους σπάνια κοσμήματα με ζαφείρια, σετ με σμαράγδια, καρφίτσες με διαμάντια, μία τιάρα και μία καρφίτσα λειψανοθήκη.

Οι δράστες άφησαν πίσω τους δύο τροχούς, βενζίνη, γάντια, συσκευές ενδοσυνεννόησης, μια κουβέρτα, ένα γιλέκο και ένα κόσμημα που τους έπεσε στο δρόμο. Πρόκειται για το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο έχει υποστεί ζημιές, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP.

«Σε 50 χρόνια, θα μιλάμε ακόμα γι’ αυτό!»

Το απόγευμα της Κυριακής συνέβη το εξής παράδοξο: Εκατοντάδες άνθρωποι κατέκλυσαν το πεζοδρόμιο στην Λεωφόρο Φρανσουά Μιτεράν, προσπαθώντας να βγάλουν μία φωτογραφία, που να στοιχειοθετεί το «ήμουν κι εγώ εκεί».

Στο παράθυρο του Λούβρου την ίδια στιγμή, εκεί όπου οι εγκληματίες έκοψαν ένα τζάμι για να εισβάλλουν στο χώρο και να κλέψουν τα ανεκτίμητα κοσμήματα, ένας εγκληματολόγος έκανε μετρήσεις. Ντυμένος με λευκή φόρμα, χειρουργική μάσκα και μπλε γάντια, εξοπλισμένος με ένα πινέλο, έψαχνε για δακτυλικά αποτυπώματα και στοιχεία στην άκρη του μπαλκονιού. Το τέλειο φόντο, δηλαδή για μία αναμνηστική selfie. «Αυτή η στιγμή θα γράψει ιστορία» έλεγαν μεταξύ τους οι Γάλλοι και οι τουρίστες που συγκεντρώθηκαν. «Σε 50 χρόνια, θα μιλάμε ακόμα γι’ αυτό!» Πράγματι, η ληστεία στο Λούβρο «γράφει ιστορία». Μία μελανή σελίδα, όμως.

Ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν, ξεπερνώντας το αρχικό σοκ, σε ανάρτησή του δήλωσε βέβαιος για την διαλεύκανση της υπόθεσης: «Η κλοπή που διαπράχθηκε στο Λούβρο αποτελεί επίθεση σε μια κληρονομιά που αγαπάμε, επειδή είναι η ιστορία μας. Θα ανακτήσουμε τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Γίνονται όλα όσα πρέπει να γίνουν, παντού, για να επιτευχθεί αυτό, υπό την ηγεσία της εισαγγελίας του Παρισιού» έγραψε.

Η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό, μιλώντας στο BFM TV, ανέφερε ότι «περίπου εξήντα ερευνητές» κινητοποιήθηκαν και διαβεβαίωσε τις αρχές για την «απόλυτη αποφασιστικότητα» να βρουν τους κλέφτες. Η εισαγγελέας διευκρίνισε ότι το διάσημο διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα δεν έγινε στόχος των κλεφτών. Ο οίκος Sotheby’s εκτιμά ότι η αξία του υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια. Είπε επίσης, ότι η θεωρία που εξετάζουν αυτή τη στιγμή οι Αρχές, είναι ότι η ομάδα κρούσης εργαζόταν κατόπιν εντολών μιας εγκληματικής οργάνωσης ή πιθανόν ενός συλλέκτη. «Οι οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες μπορούν να έχουν δύο στόχους: είτε να εκτελέσουν μια εντολή που τους έχει δοθεί, είτε να αποκτήσουν πολύτιμους λίθους για ξέπλυμα χρήματος», είπε. Σύμφωνα με τη Laure Beccuau, η πιθανότητα μια ξένη δύναμη να είναι ο «εντολέας» της κλοπής «δεν αποκλείεται».

Νωρίτερα η Υπουργός Πολιτισμού του, η Rachida Dati, είχε εξηγήσει ότι η ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου «διήρκεσε ελάχιστα λεπτά και ήταν πολύ γρήγορη». Θέλοντας μάλλον να δείξει πως ο σύντομος χρόνος –οι γνωρίζοντες λένε μόλις 7 λεπτά– δεν άφηνε περιθώρια αντίδρασης (;).

Η πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου, Λοράν ντε Καρ, η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη θέση από την ίδρυσή του το 1793, άφησε σαφείς αιχμές ότι πίσω από τη θεαματική ληστεία βρίσκεται οργανωμένο κύκλωμα εμπορίας έργων τέχνης. Άλλωστε, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Le Monde και το BFM TV, το σημείο εισόδου των διαρρηκτών ήταν γνωστό μόνο σε συνεργεία και υπαλλήλους συντήρησης

«Ήταν σαν ταινία του Χόλιγουντ»

Ήταν «σαν ταινία του Χόλιγουντ», δήλωσε στο AFP μια Αμερικανίδα τουρίστρια, η Τάλια Οκάμπο. Ήταν «τρελό» και «κάτι που δεν θα ξεχάσουμε – δεν μπορούσαμε να πάμε στο Λούβρο επειδή έγινε ληστεία», είπε.

Στο μεταξύ όμως, η ληστεία στο Λούβρο, πυροδότησε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση, που εξαπλώνεται από χθες σε όλο τον πλανήτη. Στο επίκεντρό της έχει το ερώτημα του πόσο ψηλά στην κλίμακα ενδιαφέροντος της πολιτικής βούλησης βρίσκεται ο Πολιτισμός και πόσο είναι σε θέση οι θεματοφύλακες να προστατεύσουν τους θησαυρούς που τους ανατίθενται.

Μόλις τον περασμένο μήνα, εγκληματίες χρησιμοποίησαν έναν γωνιακό τροχό για να εισβάλουν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, δραπετεύοντας με δείγματα χρυσού αξίας 600.000 ευρώ. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, δράστες έκλεψαν δύο πιάτα και ένα βάζο από ένα μουσείο στην κεντρική πόλη Λιμόζ, με τις απώλειες να εκτιμώνται σε 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Πέρυσι, τέσσερις κλέφτες έκλεψαν ταμπακιέρες και άλλα αντικείμενα από ένα άλλο μουσείο του Παρισιού, σπάζοντας μια προθήκη με τσεκούρια και μπαστούνια του μπέιζμπολ.

Και από χθες το Λούβρο και η περιπέτειά του έδειξαν πως στον αιώνα της Τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης, αυτό που έμοιαζε απίθανο, συνέβη: Κάποιοι μπήκαν ανενόχλητοι και έκαναν πλιάτσικο σε ένα από τα πιο διάσημα Μουσεία του κόσμου.

Ο δημόσιος διάλογος για την ασφάλεια της Τέχνης

Διευθυντές Μουσείων από όλο τον κόσμο απαντούν από χθες σε ερωτήματα για την ασφάλεια στους χώρους τους. «Ένα μουσείο δεν είναι χρηματοκιβώτιο» απαντούν κάποιοι εξ αυτών και εξηγούν πως η προστασία των εκθεμάτων είναι μία πολυσύνθετη και συχνά δύσκολη υπόθεση.

Παλιοί διευθυντές του Λούβρου είχαν χτυπήσει αρκετές φορές το καμπανάκι για την εύθραυστη ασφάλεια του μουσείου. Τα κενά ασφαλείας φαίνεται πως οφείλονται, μεταξύ άλλων, και στις περικοπές προσωπικού ασφαλείας, για τις οποίες οι εργαζόμενοι έχουν διαμαρτυρηθεί αρκετές φορές.

«Είναι απίστευτο να λέμε ότι εκεί υπήρχαν τα κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας και ότι ήταν δυνατόν να έρθει κάποιος με ένα καλάθι, να σκαρφαλώσει, να σπάσει ένα παράθυρο, να τα πάρει και να φύγει στη μέση του Παρισιού» γράφουν στις συζητήσεις για το θέμα στο Χ άνθρωποι στη Γαλλία, με αναρτήσεις όπως αυτή που ακολουθεί.

“C’est quand même assez rocambolesque de dire qu’il y avait les bijoux de la couronne de France et que c’est possible de venir avec une nacelle, monter, casser une vitre, les prendre et repartir en plein Paris”. La France est un pays protégé par personnehttps://t.co/pyJMwTruK0 — nt1 (@nt1_) October 19, 2025

Στη διάρκεια του καλοκαιριού το προσωπικό του Λούβρου έκανε κινητοποιήσεις, απεργίες και διαμαρτυρίες, καταγγέλλοντας χρόνια υποστελέχωση και «απαράδεκτες» συνθήκες εργασίας. Οι εργαζόμενοι προειδοποιούσαν τότε πως «δεν είναι μόνο θέμα Τέχνης, είναι και θέμα των ανθρώπων που την προστατεύουν».