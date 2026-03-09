Αμέσως μετά από την ανακήρυξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, η Τεχεράνη εντείνει τις σφοδρές επιθέσεις κατά του Ισραήλ, με εξελιγμένους βαλλιστικούς πυραύλους οι οποίοι φέρουν κεφαλές διασποράς, που καταφέρνουν να «σπάνε» την ισραηλινή αεράμυνα. Οι πύραυλοι αυτοί έχουν πορεία προς τέσσερα μεγάλα αστικά κέντρα του Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ, το Τελ Αβίβ, τη Χάιφα και τη Μπερ Σεβά.

Κεφαλές διασποράς σκορπίζουν δεκάδες μικρότερα πυρομαχικά σε απόσταση οκτώ χιλιομέτρων

Οι ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν από το Σάββατο ότι το Ιράν έχει εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους που φέρουν κεφαλές διασποράς εναντίον του Ισραήλ. Η κεφαλή τέτοιων πυραύλων ανοίγει, καθώς κατεβαίνει, και εξαπλώνει δεκάδες μικρότερα πυρομαχικά, σε ακτίνα περίπου 8 χιλιομέτρων.

Ο πύραυλος Khorramshahr-4

Οι Ιρανοί έχουν επιστρατεύσει τους εξελιγμένους πυραύλους μέσου βεληνεκούς Khorramshahr 4, στις επιθέσεις του κατά του Ισραήλ. Πρόκειται για υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους που παρουσιάστηκαν το 2023 και χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά στον πόλεμο.

Ο συγκεκριμένος πύραυλος έχει εμβέλεια 2.000 χιλιόμετρα και μπορεί να κουβαλήσει πολεμικό φορτίο ως και 1.500 κιλά. Ονομάστηκε έτσι λόγω της απελευθέρωσης της πόλης Khorramshahr στον πόλεμο Ιράκ–Ιράν.

Ο Khorramshahr-4 κατέχει μια σειρά προηγμένων τεχνολογιών που ενισχύουν τις επιθετικές δυνατότητες του Ιράν. Έχει μήκος περίπου 13 μέτρα και βάρος 30 τόνους. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά όπλα που έχει στην κατοχή της η χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι πολύ γρήγορος, καθώς η ταχύτητά του φτάνει τα Mach 16 έξω από την ατμόσφαιρα, και τα 8 Mach κατά την είσοδο στην ατμόσφαιρα. Το δεδομένο αυτό καθιστά δύσκολη την αναχαίτισή του.

Ενσωματωμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης

Ο προηγμένος αυτός πύραυλος διαθέτει σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και δυνατότητες MIRV, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μεταφέρει πολλαπλές ανεξάρτητες κεφαλές για προσβολή διαφορετικών στόχων ταυτόχρονα.

Κοινώς, διασπάται σε κομμάτια, και έτσι η επίθεση είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Σύμφωνα με το ιρανικό Υπουργείο Άμυνας, ο Khorramshahr-4 είναι «βαλλιστικός πύραυλος υψηλής ακρίβειας με δυνατότητα αποφυγής ραντάρ». Αξίζει να σημειωθεί ότι την Κυριακή, δύο Ισραηλινοί τραυματίστηκαν βαρύτατα από αυτού του είδους τα πυρομαχικά.

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Η σημερινή ημέρα είναι η δέκατη του πολέμου, και κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει με ασφάλεια το πότε θα τερματιστεί αυτή η σύγκρουση, που αποκτά ολοένα και πιο σκληρά χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας στους Times of Israel, αποκάλυψε ότι η διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα καθοριστεί από κοινού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Υπενθυμίζεται πάντως ότι το 2026 είναι χρονιά εκλογών στο Ισραήλ, αλλά και στις ΗΠΑ, υπάρχουν οι ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο.

Τι θέλουν να πετύχουν ΗΠΑ – Ισραήλ

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής ότι οι αεροπορικές επιδρομές θα ενταθούν ακόμη περισσότερο με στόχο την αποσταθεροποίηση του ιρανικού καθεστώτος. Πέρα βέβαια από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, στόχος από ΗΠΑ και Ισραήλ είναι να βγουν ξανά οι Ιρανοί διαδηλωτές στους δρόμους, ώστε να ανατραπεί εκ των έσω το καθεστώς της Τεχεράνης. Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι σε κάθε αεροπορική επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στοχοποιούνται τα στρατόπεδα και οι υποδομές της πολιτοφυλακής Basij, της εσωτερικής ασφάλειας του Ιράν, η οποία είχε άμεση εμπλοκή στις αιματηρές πολύνεκρες πρόσφατες εξεγέρσεις χιλιάδων Ιρανών διαδηλωτών.