Κάποιος καλά μεταμφιεσμένος «κοριός», κάποιας καλά «φυτεμένης» μυστικής υπηρεσίας, χρησιμοποιήθηκε για να υπονομεύσει το ειρηνευτικό σχέδιο για το Ουκρανικό. Ο «κοριός» είχε τοποθετηθεί, ή μάλλον είχε συνδεθεί, με ένα από τα κινητά τηλέφωνα δύο σημαντικών συνομιλητών. Του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και του ειδικού συμβούλου του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ.

Κανείς δεν γνωρίζει μετά βεβαιότητος ποια μυστική υπηρεσία επιστρατεύτηκε για να τορπιλίσει το εγχείρημα. Αυτό που γνωρίζουμε, πάντως, είναι ότι τουλάχιστον τρείς ευρωπαϊκές δυνάμεις και η Ουκρανία θα προτιμούσαν να ακυρωθεί το σχέδιο Τραμπ.

Η Βρετανία έχει και τους περισσότερους λόγους να υπονομεύσει το σχέδιο. Ήταν εξαρχής ο βασικός «εργολάβος» του πολέμου. Λέγεται πως οι οικονομικές συνέπειες για τη βρετανική οικονομία, σε περίπτωση λήξης των συγκρούσεων, θα είναι καταλυτικές. Λέγεται επίσης πως η «πολεμική σιγή» στο μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης θα ισοδυναμούσε με μείζονα στρατηγική ήττα του Λονδίνου, που επένδυσε τα πάντα σε μια διαρκή σύγκρουση της Δύσης με τη Ρωσία.

Ο δεύτερος βαριά λαβωμένος θα είναι η Γερμανία η οποία επενδύοντας στον πόλεμο και την οικονομία πολέμου τροχοδρόμησε την ολική επαναφορά της γερμανικής στρατιωτικής ισχύος στην καρδιά της Ευρώπης. Μία ισχύς η οποία βρισκόταν εν υπνώσει επί δεκαετίες.

Ουσακόφ: «Στόχος η υπονόμευση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων»

Ρωσία και ΗΠΑ ψάχνουν την «πηγή» της διαρροής, που κρύβεται πίσω από το δημοσίευμα του Bloomberg με τους διαλόγους των Στιβ Γουίτκοφ και Γιούρι Ουσακόφ για την Ουκρανία.

«Στόχος της διαρροής ήταν αναμφίβολα η υπονόμευση των προσπαθειών για τη βελτίωση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων» και τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, δήλωσε εξοργισμένος ο Ουσακόφ.

«Κανείς δεν πρέπει να δημοσιοποιεί κάτι τέτοιο, κανείς», τόνισε ο Ουσακόφ. «Είναι απολύτως απαράδεκτο, σε τέτοιου είδους σχέσεις, όταν συζητούνται τόσο σοβαρά ζητήματα», είπε. «Είναι βέβαιο πως θα υπάρξουν πολλοί που θα προσπαθήσουν να εκτροχιάσουν μια ειρηνική επίλυση», δήλωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο στόχος της διαρροής των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών είναι «μάλλον για να μπλοκάρουν τη διαδικασία», είπε επίσης ο Ουσακόφ και πρόσθεσε: «Δύσκολα γίνεται αυτό για να βελτιωθούν οι σχέσεις».

Δεν είναι σαφές από πού τα μέσα πήραν πληροφορίες για τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον. «Κάποιοι παρακολουθούν, κάποιοι διαρρέουν, αλλά δεν είμαστε εμείς». Οι τηλεφωνικές κλήσεις με τον Γουίτκοφ είναι συχνές, αλλά η Ρωσία δεν αποκαλύπτει ποτέ εμπιστευτικές συζητήσεις στα μέσα. «Δεν σχολιάζω την ουσία των συνομιλιών, επειδή είναι εμπιστευτικές. Κανείς δεν πρέπει να σχολιάζει τέτοια θέματα».

Ο Τραμπ στηρίζει τον Γουίτκοφ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μέσα από το Air Force One, χαρακτήρισε «τυπικές διαπραγματεύσεις» την τηλεφωνική συνομιλία που είδε το φως της δημοσιότητας και επισήμανε: Ο Γουίτκοφ «πρέπει να καταφέρει να πουλήσει αυτή τη συμφωνία στην Ουκρανία και πρέπει να καταφέρει να την πουλήσει και στη Ρωσία, αυτό κάνει ένας διαπραγματευτής».

Ακολουθεί ολόκληρη η τηλεφωνική επικοινωνία Γουίτκοφ – Ουσακόφ, η οποία δημοσιεύτηκε από το πρακτορείο Bloomberg:

Στιβ Γουίτκοφ: Γεια σου Γιούρι.

Γιούρι Ουσάκοφ: Ναι Στιβ, γεια, τι κάνεις;

Στιβ Γουίτκοφ: Καλά Γιούρι. Εσύ πώς είσαι;

Γιούρι Ουσάκοφ: Είμαι καλά. Συγχαρητήρια φίλε μου.

Στιβ Γουίτκοφ: Ευχαριστώ.

Γιούρι Ουσάκοφ: Έκανες εξαιρετική δουλειά. Απλώς εξαιρετική δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.

Στιβ Γουίτκοφ: Σε ευχαριστώ Γιούρι και ευχαριστώ για τη στήριξή σου. Ξέρω ότι η χώρα σου το υποστήριξε και σε ευχαριστώ.

Γιούρι Ουσάκοφ: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Γι’ αυτό αναστείλαμε την οργάνωση της πρώτης Ρωσο–Αραβικής Συνόδου.

Στιβ Γουίτκοφ: Ναι.

Γιούρι Ουσάκοφ: Ναι, γιατί πιστεύουμε ότι εσύ κάνεις την πραγματική δουλειά εκεί στην περιοχή.

Στιβ Γουίτκοφ: Λοιπόν άκου. Θα σου πω κάτι. Πιστεύω πως αν καταφέρουμε να λύσουμε το θέμα Ρωσίας–Ουκρανίας, όλοι θα πηδάνε από τη χαρά τους.

Γιούρι Ουσάκοφ: Ναι, ναι, ναι. Ναι, χρειάζεται να λύσεις μόνο ένα πρόβλημα. (γελάει)

Στιβ Γουίτκοφ: Τι;

Γιούρι Ουσάκοφ: Τον ρωσο–ουκρανικό πόλεμο.

Στιβ Γουίτκοφ: Το ξέρω! Πώς θα το λύσουμε αυτό;

Γιούρι Ουσάκοφ: Φίλε μου, θέλω απλώς τη συμβουλή σου. Νομίζεις ότι θα ήταν χρήσιμο αν οι ηγέτες μας μιλούσαν στο τηλέφωνο;

Στιβ Γουίτκοφ: Ναι, το πιστεύω.

Γιούρι Ουσάκοφ: Το πιστεύεις. Και πότε νομίζεις ότι θα μπορούσε να γίνει;

Στιβ Γουίτκοφ: Νομίζω πως μόλις το προτείνετε, ο δικός μου είναι έτοιμος να το κάνει.

Γιούρι Ουσάκοφ: Εντάξει, εντάξει.

Στιβ Γουίτκοφ: Γιούρι, Γιούρι, θα σου πω τι θα έκανα. Η σύστασή μου.

Γιούρι Ουσάκοφ: Ναι, παρακαλώ.

Στιβ Γουίτκοφ: Θα έκανα την κλήση και θα επαναλάμβανα ότι συγχαίρετε τον πρόεδρο γι’ αυτό το επίτευγμα, ότι το υποστηρίξατε – το υποστηρίξατε – ότι σέβεστε το γεγονός ότι είναι άνθρωπος της ειρήνης και ότι πραγματικά χαρήκατε που το είδατε να συμβαίνει. Αυτό θα έλεγα. Νομίζω πως έτσι θα γίνει μια πολύ καλή συνομιλία. Γιατί — άκου τι είπα στον Πρόεδρο. Του είπα ότι εσείς, η Ρωσική Ομοσπονδία, πάντα θέλατε μια ειρηνευτική συμφωνία. Αυτό πιστεύω. Το είπα στον πρόεδρο ότι το πιστεύω αυτό. Και πιστεύω πως το πρόβλημα είναι ότι έχουμε δύο χώρες που δυσκολεύονται να καταλήξουν σε συμβιβασμό, και όταν το καταφέρουν, θα έχουμε ειρήνη. Σκέφτομαι μάλιστα μήπως παρουσιάσουμε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, όπως κάναμε στη Γάζα. Φτιάξαμε μια πρόταση Τραμπ 20 σημείων για την ειρήνη, και σκέφτομαι ότι ίσως κάνουμε το ίδιο και με εσάς. Το θέμα μου είναι το εξής…

Γιούρι Ουσάκοφ:: Εντάξει, εντάξει φίλε μου. Νομίζω πως αυτό ακριβώς μπορούν να συζητήσουν οι ηγέτες μας. Στιβ, συμφωνώ μαζί σου ότι θα τον συγχαρεί, θα πει ότι ο κ. Τραμπ είναι πραγματικός άνθρωπος της ειρήνης και τα σχετικά. Αυτό θα το πει.

Στιβ Γουίτκοφ: Αλλά άκου τι νομίζω ότι θα ήταν φοβερό.

Γιούρι Ουσάκοφ: Εντάξει, εντάξει.

Στιβ Γουίτκοφ: Τι θα γινόταν αν, αν… άκουσέ με…

Γιούρι Ουσάκοφ: Θα το συζητήσω με τον αρχηγό μου και μετά θα σε πάρω πίσω. Εντάξει;

Στιβ Γουίτκοφ: Ναι, γιατί άκου τι λέω. Θέλω απλώς να πεις – ίσως να το πεις αυτό στον Πρόεδρο Πούτιν, επειδή ξέρεις ότι τρέφω τον βαθύτερο σεβασμό για τον πρόεδρο Πούτιν.

Γιούρι Ουσάκοφ: Ναι, ναι.

Στιβ Γουίτκοφ: Ίσως να πει στον πρόεδρο Τραμπ: Ξέρεις, ο Στιβ και ο Γιούρι συζήτησαν ένα πολύ παρόμοιο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων και αυτό μπορεί να είναι κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει λίγο την κατάσταση, είμαστε ανοικτοί σε τέτοιου είδους πράγματα, να εξερευνήσουμε τι θα χρειαστεί για να επιτευχθεί μια συμφωνία ειρήνης. Τώρα, μεταξύ μας, ξέρω τι θα χρειαστεί για να υπάρξει ειρήνη: Το Ντονέτσκ και ίσως μια ανταλλαγή εδαφών κάπου. Αλλά λέω να μη μιλάμε έτσι, να μιλάμε πιο αισιόδοξα, γιατί νομίζω ότι θα φτάσουμε σε συμφωνία εδώ. Και πιστεύω, Γιούρι, ότι ο πρόεδρος θα μου δώσει πολύ χώρο και διακριτική ευχέρεια για να κλείσω τη συμφωνία.

Γιούρι Ουσάκοφ: Καταλαβαίνω…

Στιβ Γουίτκοφ: …οπότε αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την ευκαιρία, ώστε μετά τη συνομιλία να πούμε ότι μίλησα με τον Γιούρι και είχαμε μια συζήτηση που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις.

Γιούρι Ουσάκοφ: Εντάξει, ακούγεται καλό. Καλό.

Στιβ Γουίτκοφ: Και κάτι ακόμη: Ο Ζελένσκι έρχεται στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

Γιούρι Ουσάκοφ: Το ξέρω. (γελάει)

Στιβ Γουίτκοφ: Θα πάω σε αυτή τη συνάντηση γιατί με θέλουν εκεί, αλλά νομίζω ότι, αν είναι δυνατόν, να γίνει η κλήση με τον δικό σας ηγέτη πριν από τη συνάντηση της Παρασκευής.

Γιούρι Ουσάκοφ: Πριν, πριν -ναι;

Στιβ Γουίτκοφ: Σωστά.

Γιούρι Ουσάκοφ: Εντάξει, κατάλαβα τη συμβουλή σου. Θα το συζητήσω με τον αρχηγό μου και μετά θα σε πάρω πίσω, εντάξει;

Στιβ Γουίτκοφ: Εντάξει Γιούρι, θα τα πούμε σύντομα.

Γιούρι Ουσάκοφ: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

Στιβ Γουίτκοφ: Αντίο.

Γιούρι Ουσάκοφ: Αντίο.

(Η κλήση τερματίζεται)