Το Κρεμλίνο αναμένει «περισσότερες λεπτομέρειες» αναφορικά με τις εξαγγελίες Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας και παράλληλα επιμένει «να μην επιβεβαιώνει αλλά ούτε και να διαψεύδει» αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον αμερικανό πρόεδρο.

Από το Air Force One, καθώς επέστρεφε από το Super Bowl της Νέας Ορλεάνης στην Ουάσινγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι είχε την πρώτη επίσημη συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο από τις αρχές του 2022.

Trump says Ukraine Russia war is going to end after phone call with Putin https://t.co/cerkhJEy1B

— The Independent (@Independent) February 10, 2025

