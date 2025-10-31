Τα ξημερώματα του Σαββάτου της 1ης Νοεμβρίου, αναμένεται στην Ελλάδα με ιδιωτική πτήση η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η Αμερικανίδα πρέσβης δηλώνει ενθουσιασμένη που θα έρθει στη χώρα μας αναλαμβάνοντας επισήμως τα καθήκοντά της, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα έχει την πρώτη της ομιλία ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στο συνέδριο των υπουργών Ενέργειας.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα και οι επίσημες υποχρεώσεις

Το πρόγραμμα της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ ξεκινά αύριο Σάββατο 1η Νοεμβρίου με την εκδήλωση γνωριμίας που έχει διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας στις 16:30 το απόγευμα. Στην εκδήλωση θα μιλήσει η Ελένη Μπούση, γνωστή προσωπικότητα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Στις 19:00, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα παραθέσει δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία επιχειρηματιών, πολιτικών και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η δεξίωση θα περιλαμβάνει επίσημο δείπνο, κοκτέιλ και χορό, ενώ οι προσκεκλημένοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το μενού της προτίμησής τους. Οι επιλογές περιλαμβάνουν μοσχαρίσιο φιλέτο με κόκκινο κρασί και σάλτσα θυμαριού, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά, ή ψητό κουνουπίδι με σάλτσα καρύδας και ταχίνι.

Μεθαύριο Κυριακή 2 Νοεμβρίου, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα γνωρίσει τη νυχτερινή Αθήνα, καθώς θα βρεθεί στο «Κέντρο Αθηνών» για να παρακολουθήσει την εμφάνιση του τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού. Η Αμερικανίδα πρέσβης είχε γνωρίσει προσωπικά και είχε διασκεδάσει με τον δημοφιλή τραγουδιστή στο πρόσφατο gala του οργανισμού «The Hellenic Initiative» στο Λονδίνο.

Οι προσκλήσεις για τη βραδιά έχουν σταλεί ήδη από την αμερικανική πρεσβεία, ενώ αναμένεται να παραστούν επιχειρηματίες, εκδότες, πολιτικοί και μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωσή της κ. Γκιλφόιλ είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Μετά την παρουσίαση των διαπιστευτηρίων της, η κ. Γκιλφόιλ θα έχει και την πρώτη της επίσημη δημόσια τοποθέτηση ως νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθούν η ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, η ενεργειακή συνεργασία, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

ΑΛ.Π.