Ο στρατός του Ιράν υποσχέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι θα προχωρήσει σε «ακόμη πιο καταστροφικά» αντίποινα σε περίπτωση επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον πολιτικών υποδομών στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Αν οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων συνεχιστούν, οι επόμενες φάσεις των επιθετικών επιχειρήσεών μας σε αντίποινα θα είναι πολύ πιο καταστροφικές κι εκτεταμένες και οι απώλειες κι οι ζημιές που θα προκαλέσει η διατήρηση αυτής της προσέγγισης θα είναι δεκαπλάσιες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης.

Η προειδοποίηση ήρθε μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταστρέψει τις πολιτικές υποδομές του Ιράν, απαιτώντας από την Τεχεράνη να υποκύψει στις απαιτήσεις του για μια συμφωνία για το άνοιγμα του Κόλπου στη ναυτιλία.