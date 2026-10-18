Η φωτορεπόρτερ της Washington Post, Χάιντι Λεβάιν, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο δάχτυλο μετά τη βάναυση επίθεση που δέχτηκε από Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, η ίδια εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον για διαστρέβλωση της αλήθειας γύρω από το περιστατικό.

A U.S. photojournalist working for The Washington Post and several Palestinians were injured when masked Israeli settlers attacked them in the occupied West Bank on Friday. One video of the incident showed a large group of settlers, most of them masked, descending from a hill above an olive grove where Palestinians from the village of Abu Falah had gathered to pick the fruit. Photojournalist Heidi Levine says she was surrounded by masked men, pushed to the ground and beaten, and had her camera equipment taken from her – despite wearing a helmet and a protective vest marked “PRESS.” While Levine was on the ground, the video showed the masked men throwing stones and firing slingshots at Palestinians and other members of the press. Levine was taken to a hospital in Ramallah for medical treatment. She is reportedly in stable condition, according to the Washington Post. The Israeli military said that it “strongly condemns this incident and views any manifestation of violence with utmost severity.” Read more: https://t.co/B5kbzM2rV0 — CBS News (@CBSNews) October 16, 2026

Η γυναίκα δήλωσε ότι οι δράστες —οπλισμένοι με μπουκάλια και σφεντόνες— «με κλωτσούσαν για περίπου 10 λεπτά, ενώ εγώ προσπαθούσα να κρατήσω τις κάμερές μου και την τσάντα μου». Ανέφερε ότι το κράνος και το προστατευτικό γιλέκο της, το οποίο έφερε την ένδειξη «PRESS» (Τύπος), πιθανότατα την έσωσαν από σοβαρότερους τραυματισμούς.

Επέκρινε δριμύτατα τον Νετανιάχου, επειδή άφησε να εννοηθεί ότι οι έποικοι προσπαθούσαν να τη βοηθήσουν να σηκωθεί. Υπενθυμίζεται ότι το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού εξέδωσε ανακοίνωση το βράδυ της Παρασκευής, στην οποία υποστήριζε ότι εκείνη «φέρεται να δέχθηκε επίθεση» και ότι τα πραγματικά περιστατικά της επίθεσης είναι «ασαφή και υπό διερεύνηση».

«Αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα και η μεγαλύτερη προσβολή», δήλωσε η Λεβάιν. Ανέφερε ότι η επίθεση σταμάτησε όταν παρενέβησαν οι Παλαιστίνιοι συνάδελφοί της. Στη συνέχεια, διασώστες τη μετέφεραν εσπευσμένα με ασθενοφόρο σε κλινική στο Αμπού Φαλάχ και, ακολούθως, σε νοσοκομείο στη Ραμάλα. Αργότερα, διακομίστηκε στο Ιατρικό Κέντρο Ραμπίν, στο κεντρικό Ισραήλ.

Σε βίντεο, η φωτορεπόρτερ διακρίνεται σε κάποια φάση πεσμένη στο έδαφος, ενώ άτομα με καλυμμένα πρόσωπα τη χτυπούν με ρόπαλα, πριν τραπούν σε φυγή.

«Με έριξαν στο έδαφος και άρχισαν να με κλωτσούν και να με χτυπούν με ρόπαλα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Δύο γιατροί και μία νοσηλεύτρια εξέφρασαν την υποψία ότι δέχτηκα μαχαιριές στην περιοχή των γλουτών —ίσως με μαχαίρι», συνέχισε η Λεβάιν. «Άλλοι συνάδελφοι μού ανέφεραν ότι έχουν δει ακόμη και εποίκους να δένουν καρφιά πάνω στα ραβδιά τους».

«Μου έσπασαν τις κάμερες που είχα στους ώμους. Έκοψαν τους ιμάντες. Σε κάποια φάση με σήκωσαν όρθια, όχι για να με βοηθήσουν, αλλά στην πραγματικότητα για να με ληστέψουν εντελώς», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε στο ισραηλινό κανάλι Channel 12, οι δράστες την έσπρωξαν ξανά κάτω και συνέχισαν να τη χτυπούν.

«Δεν πίστευα ότι θα τα κατάφερνα», θυμάται.

«Κύριε Πρωθυπουργέ, ίσως θα έπρεπε να ξαναδείτε εκείνα τα βίντεο, εντάξει; Και να τα παρακολουθήσετε πραγματικά με απόλυτη προσοχή, γιατί θα διαπιστώσετε ότι κανείς δεν προσπαθούσε να με βοηθήσει, παρά μόνο οι συνάδελφοί μου», είπε.

«Δεν πρόκειται να αφήσω αυτό που μου συνέβη χθες να με σταματήσει», τόνισε η Λεβάιν. «Δεν πρόκειται να επιτρέψω σε αυτούς τους τραμπούκους —οι οποίοι, λυπάμαι που το λέω, αλλά κατά την κρίση μου, καθώς και κατά την κρίση άλλων ανθρώπων, είναι κυριολεκτικά Εβραίοι τρομοκράτες— να καταστρέφουν την εικόνα ολόκληρου του Ισραήλ στα μάτια του κόσμου».

«Διότι, όταν κάποιος ακούει τη λέξη “Ισραηλινός” ή το όνομα της χώρας “Ισραήλ”, το μόνο που του έρχεται στο μυαλό είναι αυτοί οι τύποι που μου έκαναν ό,τι μου έκαναν χθες (Παρασκευή). Κι εγώ έχω παρευρεθεί σε τόσες πολλές κηδείες ανθρώπων που σκοτώθηκαν από αυτούς», πρόσθεσε.

«Μου έκλεψαν την κάμερα, τον εξοπλισμό μου, τα έγγραφά μου, αλλά δεν μπόρεσαν να μου κλέψουν τις δεσμεύσεις μου».

Το χρονικό της βίαιης επίθεσης

Το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά στο χωριό Αμπού Φαλάχ, βόρεια της Ραμάλας. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μια ομάδα περίπου 80 εποίκων –πολλοί εκ των οποίων φορούσαν κουκούλες και κρατούσαν δακρυγόνα– εισέβαλε σε έναν ελαιώνα. Εκεί, επιτέθηκαν με πέτρες και ρόπαλα σε Παλαιστίνιους, ακτιβιστές, καθώς και στην Αμερικανίδα φωτογράφο.

Όπως περιέγραψε η ίδια η Λεβάιν, οι δράστες την ξυλοκοπούσαν αλύπητα για περίπου δέκα λεπτά, ενώ εκείνη προσπαθούσε να προστατεύσει τον εξοπλισμό της. Το προστατευτικό της κράνος και το γιλέκο με την ένδειξη «Τύπος» στάθηκαν σωτήρια. Η επίθεση έληξε μόνο χάρη στην άμεση παρέμβαση Παλαιστίνιων συναδέλφων της. Στη συνέχεια, διακομίστηκε σε τοπική κλινική, έπειτα σε νοσοκομείο της Ραμάλας και τελικά στο Ιατρικό Κέντρο Ραμπίν στο Ισραήλ, με τους γιατρούς να εικάζουν ότι δέχτηκε και χτύπημα από αιχμηρό αντικείμενο.

Αφορμή για την οργισμένη αντίδραση της δημοσιογράφου στάθηκε η ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου, η οποία άφηνε σκιές για το συμβάν, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα είναι «ασαφής» και ότι ορισμένοι έποικοι ίσως προσπάθησαν να τη βοηθήσουν να σηκωθεί.

Η Λεβάιν χαρακτήρισε αυτούς τους ισχυρισμούς ως «ένα τεράστιο ψέμα και την απόλυτη προσβολή». Ξεκαθάρισε ότι οι δράστες τής κατέστρεψαν τις κάμερες και την σήκωσαν όρθια μόνο και μόνο για να τη ληστέψουν, πριν την ρίξουν ξανά στο έδαφος. Απευθυνόμενη μάλιστα απευθείας στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον κάλεσε να παρακολουθήσει ξανά το υλικό με προσοχή, τονίζοντας ότι αυτοί οι «Εβραίοι τρομοκράτες», όπως τους χαρακτήρισε, καταστρέφουν τη διεθνή εικόνα του Ισραήλ.

Οι αντιδράσεις της ισραηλινής ηγεσίας

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αν και καταδίκασε γενικότερα τη βία των εξτρεμιστών εποίκων χαρακτηρίζοντάς την «μάστιγα», επέμεινε να εκφράζει επιφυλάξεις για τις λεπτομέρειες της συγκεκριμένης επίθεσης. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ανέφερε ότι πολλές φορές οι αρχικές αναφορές αποδεικνύονται ανακριβείς και τόνισε ότι μεμονωμένα περιστατικά δεν πρέπει να δαιμονοποιούν το σύνολο των εποίκων.

Αντιθέτως, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ επικοινώνησε προσωπικά με τη φωτορεπόρτερ, καταδικάζοντας απερίφραστα την επίθεση. Ξεκαθάρισε ότι τέτοιες εγκληματικές συμπεριφορές είναι ποταπές και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν τις αξίες του Κράτους του Ισραήλ, ζητώντας την αυστηρή παρέμβαση των αρχών.

Διεθνής καταδίκη και αμερικανική παρέμβαση

Η επίθεση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για τις εικόνες βίας, υπενθυμίζοντας την πάγια θέση των ΗΠΑ ενάντια στην κλιμάκωση της έντασης στη Δυτική Όχθη.

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος έκανε λόγο για μια «άνανδρη και αποτροπιαστική τρομοκρατική ενέργεια», ζητώντας την πολυετή φυλάκιση των ενόχων. Την ίδια στιγμή, πληθώρα Αμερικανών νομοθετών των Δημοκρατικών καταδίκασαν το γεγονός, ζητώντας ενδελεχή έρευνα και απόδοση ευθυνών, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για τις αναφορές περί αδράνειας των ισραηλινών δυνάμεων (IDF) κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.